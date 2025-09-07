« Une pomme de soutien émotionnel », ce chat câline un fruit comme un doudou et refuse de l’abandonner (vidéo)

Quand certains petits humains aiment s’endormir en câlinant leur animal en peluche, certains chats choisissent des doudous beaucoup plus insolites. C’est le cas de Noodles, un magnifique Sibérien blanc, qui s’est pris d’affection pour… une pomme ! Le minou dort constamment avec son fruit, même quand il commence à pourrir !

Noodles est un majestueux Sibérien blanc qui vit en Californie avec son frère félin Merlin et sa maman humaine, Lauren. Sa particularité ? Il adore faire la sieste dans la coupe à fruits. C’est de cette manière qu’il est récemment tombé amoureux d’une pomme…

Une histoire d’amour inattendue

Cette subite passion pour ce fruit a beaucoup étonné sa maîtresse qui a décidé de partager cette particularité sur TikTok. À travers diverses petites vidéos, on comprend que Noodles est très attaché à sa pomme.

Devenu son objet de réconfort, le fruit est son compagnon de sieste préféré. Il dort avec, il le câline, il semble même le protéger du monde extérieur. Même lorsqu’il commence à flétrir et à brunir, le minou continue de le serrer contre lui.

Lauren a tout de même tenté une mission délicate : échanger la pomme pourrie contre une toute neuve. Réticent et inquiet à l'idée d'abandonner son doudou, le minou finit par accepter le nouveau fruit après plusieurs tentatives de substitution. On le voit même le tirer vers lui pour le câliner. Mission accomplie pour Lauren !

Le mystère des objets-doudous chez les chats

Cette attendrissante vidéo relayée par PetHelpful a beaucoup ému les spectateurs. « Comment as-tu réussi à me faire rire et pleurer en même temps ? », a ainsi commenté quelqu’un sous la vidéo.

© @aiasmomma / TikTok

« J'adore Noodles et son besoin d'une pomme de soutien émotionnel. Il a attrapé la nouvelle comme si c'était son bébé dont il devait s'occuper. », a écrit un autre spectateur.

Comme Noodles, certains chats peuvent s’attacher à des objets particuliers pour se rassurer émotionnellement, surtout en période de stress, de solitude ou après un traumatisme. Ce comportement est plus fréquent chez les petits félins ayant eu une enfance instable ou ayant été séparés trop tôt de leur mère.

A lire aussi : Une adoptante donne une chance à un chat de refuge décrit comme "non affectueux" et découvre sa vraie personnalité (vidéo)

© @aiasmomma / TikTok

Est-ce le cas de Noodles ? Mystère… Heureusement, il a fini par adopter la nouvelle pomme. Espérons qu’elle lui apporte autant de joie et de réconfort que la précédente !