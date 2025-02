Une chatte met bas dans un pneu et reçoit un soutien sans faille qui permet à sa tribu d’envisager une belle vie

C’est lorsque les températures ont commencé à baisser, rapportait Love Meow, que cette chatte, plus tard nommée Candy, a trouvé un refuge. Elle a rapidement été repérée par les employés du magasin et était nourrie au quotidien. Sociable, elle sollicitait de plus en plus de nourriture. Un matin, les employés ont découvert la chatte et ses petits dans un pneu. Ils ont fait le nécessaire pour lui venir en aide. Depuis, la chatte et ses petits ont trouvé la sécurité et la protection.

« Ses chatons sont étonnamment en bonne forme »

Malgré les circonstances, tout le monde a pu se rendre compte que les petits se portaient bien. L’association basée à New York (États-Unis), Little Wanderers NYC, a été contactée pour prendre en charge la petite famille et les acheminer vers un lieu où elle pourrait être choyée. La direction du refuge soulignait, à propos de Candy : « Elle a donné naissance à 4 chatons dans une voiture abandonnée, sur un chariot élévateur, à l’intérieur d’un pneu. Les chatons sont étonnamment en bonne forme, principalement grâce aux soins experts de la mère ».

Une maison pour maman et ses petits

Candy devait reprendre des forces après ce moment fort de sa vie. « Maigre comme un clou », elle a trouvé une place temporaire avec ses petits dans une famille d’accueil, chez Larisa, une bénévole s’étant portée volontaire lorsqu’elle a vu le profil de la chatte.

La mère d’accueil affirmait : « C’est une chatte belle et intelligente », qui s’occupe parfaitement de ses petits, les protège tout en les laissant explorer à leur façon. La jeune maman, on le comprend, a aussi été ravie de trouver le confort qui lui manquait. Sa maîtresse se confiait tout de même à propos des préférences de sa protégée, qui « aime les surfaces totalement plates ».

Les 4 petits s’épanouissent aussi dans cette maison du bonheur qui est un cadre parfait pour leur évolution vers leurs vies de chats adultes. Candy devrait bientôt rejoindre une famille définitive et ses petits en feront de même dès que la perle rare aura été trouvée.