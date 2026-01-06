Un livreur partage un bref moment de tendresse avec 3 chats, leur maîtresse émue veut l'honorer pour son geste (vidéo)
Pressé par sa tournée, un livreur n’a pourtant pas résisté à l’appel de quelques chats curieux et amicaux postés devant leur maison. Une parenthèse pleine de douceur, immortalisée par une caméra, qui fait fondre les internautes en cette période de fêtes.
Jenny Stafsholt habite Wenatchee dans l’Etat de Washington (Etats-Unis). Elle est la propriétaire de 3 adorables chats qui répondent aux noms de Sam, Rip et Eli. Le trio félin est récemment apparu dans une vidéo qu’elle a partagée sur les réseaux sociaux, mais ils n’étaient pas seuls dans les images en question. Ils avaient reçu la visite d’un invité surprise qui a profité d’un court moment de répit dans son travail pour leur accorder quelques secondes de tendresse, et ce, malgré un emploi du temps bien chargé en cette période qui précède les fêtes de fin d’année.
Jenny Stafsholt a posté la vidéo le 6 décembre 2025 sur son compte Facebook. Une séquence touchante et que relaie The Dodo. Elle a été capturée par son visiophone.
Un livreur Amazon venait d’arriver devant chez elle pour déposer un colis. Plutôt que de repartir après avoir assuré la livraison, il a décidé de s’asseoir à côté des chats pour passer un peu de temps avec eux. Ravis de sa visite, les quadrupèdes - surtout l’un d’eux - l’ont entouré pour profiter de ses caresses.
Le jeune homme, tout sourire, s’est ensuite levé et est reparti, non sans les avoir salués en s’éloignant. Il a aussitôt repris sa tournée.
“Il mérite un peu de reconnaissance”
"L'interaction a été un bel échange d'énergie festive", a confié Jenny Stafsholt à The Dodo. “Ce livreur Amazon à Wenatchee mérite un peu de reconnaissance, a-t-elle écrit dans la légende de sa publication. Il a pris le temps de s'asseoir un instant et de saluer les chats. Sam, l'un d'eux, a l'habitude de saluer les gens qui s'approchent et, comme on l'a vu, il tapait dans la main du livreur. Trop adorable pour ne pas être partagé.”
A lire aussi : Chaque soir à la même heure, cette chatte attend patiemment dans la rue pour courir vers sa maîtresse adorée (vidéo)
Le livreur s’appelle Kade Parson. Il se décrit comme un “grand amoureux des animaux” et admet que l’un des avantages de son métier est qu’il lui permet d’en rencontrer beaucoup. “Si un chat ou un chien vient me saluer et que j’ai 10 secondes entre 2 arrêts, je le caresse sans hésiter ou je lui adresse un petit compliment, dit l’intéressé. Franchement, ces petits échanges de 5 à 10 secondes sont l’un des meilleurs aspects de mon travail.”
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
Aucun commentaire