Abandonné car "différent", le visage singulier de ce chat interpelle une âme bienveillante prête à lui offrir la vie qu'il mérite

Certaines rencontres semblent tout droit sorties d’un conte de fées. C’est le cas de Sid, ce chaton au visage unique qui a touché le cœur d’une bénévole, puis d’une famille prête à lui offrir un foyer pour la vie.

Sid avait-il était abandonné en raison de son apparence peu commune ? Charlotte Holder en est convaincue, elle qui est allée à son secours dès qu’elle a été informée de sa situation.

Agente de sauvetage animalier de l’association RSPCA en Angleterre, elle savait qu’elle allait avoir affaire à un chaton en détresse, mais ignorait la particularité physique de ce dernier.

Jusque-là, le malheureux félin pouvait compter sur quelqu’un pour le nourrir et s’occuper de lui, mais cette personne n’était plus en mesure de le faire. Il était désormais totalement livré à lui-même, essayant de survivre dans des conditions difficiles.

Arrivée sur les lieux, Charlotte Holder a été frappée par la forme singulière de son nez et l’écartement de ses yeux, lui conférant un visage et un regard uniques, mais attachants. La bénévole a également constaté qu’il respirait difficilement, d’où sa décision de l’emmener en urgence à la clinique vétérinaire Newbrook de la RSPCA afin de le faire examiner.



RSPCA

“Nous étions inquiets et pensions que Sid avait besoin de soins urgents à cause de son nez, raconte Emma Finnamore, responsable de la chatterie au sein de la RSPCA, à The Dodo . Toutefois, après la visite chez le vétérinaire, il semblait respirer correctement. Il devait surtout reprendre du poids et être traité contre les puces. Ensuite, il a fait des progrès fulgurants.”

Il s’est également avéré que Sid souffrait de légers troubles oculaires. Malgré tout, il s’est tout de suite montré très doux et amical.

Remis sur patte, le jeune chat a continué de bénéficier l’attention des bénévoles tandis qu’on lui cherchait une famille aimante pour toujours. Elle a fini par être trouvée.



RSPCA

“J'ai déjà eu des chats ayant des besoins médicaux, donc je suis préparée”

Kate Cooper avait déjà un chat aveugle et un chien à la maison, et était prête à ouvrir les portes de son foyer et de son cœur à un 3e animal. Touchée par son histoire et par son visage, elle n’a pas eu à réfléchir longtemps avant de prendre la décision de l’adopter.

"Je me souviens avoir vu le petit visage de Sid sur le site web de la RSPCA et je l'avais trouvé magnifique, dit-elle. J'ai déjà eu des chats ayant des besoins médicaux, donc je suis préparée à cette situation… C'est un adorable garçon, un amour, qui adore jouer avec Echo et Froska, et ils se font souvent des câlins.”

RSPCA

Sid coule des jours heureux dans sa nouvelle maison, auprès de ses amis. Il ne connaîtra plus jamais la solitude, ni la précarité.