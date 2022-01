Un designer fabrique des abris pour chat avec des pneus afin de les protéger du froid

Pour aider les chats errants à faire face à la vague de froid de plus en plus prononcée dans son pays, un designer égyptien a eu l’idée de construire des abris mobiles en recyclant de vieux pneus de voitures. Son projet, baptisé Sheltire, fait l’objet d’une médiatisation croissante.

Il n’a probablement jamais fait aussi froid en Egypte, et les premiers à en pâtir sont les animaux errants, notamment les chats. Pour les protéger, un designer local très attaché à l’écologie crée des niches à partir de pneus d’automobiles, comme le rapportait MENA News le dimanche 16 janvier.

Les abris mobiles imaginés et fabriqués par Ibrahim Abougendy commencent déjà à être déployés dans les rues du Caire. Ils sont là pour aider les chats sans famille à se prémunir contre les rudesses de l’hiver, de plus en plus marquées ces dernières années dans un pays plus connu pour ses températures élevées.

« Il y a des chutes de neige et de fortes pluies en Égypte à cause du changement climatique », explique le designer. Des tempêtes de neige se sont, en effet, abattues sur plusieurs villes côtières égyptiennes durant cette saison hivernale. Alexandrie (Méditerranée) et Hurghada (Mer Rouge) en font partie.

« Nous essayons d'avoir une longueur d'avance pour les animaux errants qui sont en danger », poursuit Ibrahim Abougendy, qui est à la tête du projet Sheltire. Un nom obtenu à partir de la contraction des termes « shelter » (abri) et « tire » (pneu).

Une initiative qu’il porte par le biais de sa boîte de design éco-friendly Mobikya et qui bénéficie du soutien de Petman, une animalerie en ligne.

Besoin de dons pour fabriquer plus de niches pour chats

Ces niches pour chats errants peuvent accueillir chacune jusqu’à 5 félins. Grâce à la matière dans laquelle elles sont faites, elles assurent une bonne isolation thermique. D’autres matériaux de récupération ou recyclés, comme le bois, sont employés dans leur fabrication. Enfin, ces abris sont conçus pour s’adapter aux environnements urbains, tant par leurs formes travaillées que par leurs couleurs et motifs.

Ibrahim Abougendy aimerait en produire davantage, mais pour cela, il aurait besoin de fonds supplémentaires. Les dons ne seraient donc pas de trop pour faire avancer ce noble projet.