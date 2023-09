L'employé d'un garage découvre toute une famille féline cachée dans un pneu

Lorsque les chattes errantes sont sur le point de mettre au monde leur portée, leur première préoccupation est de trouver un lieu sécurisé pour accoucher. Cela leur permet de ne pas être en danger pendant la mise bas où elles sont très vulnérables, mais aussi de garder leurs petits à l’abri lorsqu’elles partent chercher de quoi se nourrir.

Pour une chatte désormais nommée Izzy, ce lieu idéal n’était autre que l’intérieur d’un pneu, dans la cour d’un magasin de pneus. Elle ignorait cependant que son petit nid pouvait lui être retiré d’un moment à l’autre, et que ce cocon n’était pas si sécurisé qu’il pouvait le sembler.

© foster_kittens / Instagram

Heureusement, un des employés du magasin a repéré la famille féline et a eu le comportement le plus approprié. Une histoire relatée par Love Meow.

Une nouvelle vie pour Izzy et ses petits

C’est à l’intérieur d’un gros pneu qu’un employé a découvert Izzy ainsi que ses 4 chatons. Ils étaient tous un peu sales, malgré les efforts évidents de la jeune maman pour prendre soin d’eux.

L’employé a contacté un refuge, qui est venu récupérer tous les félins et les a placés en famille d’accueil, chez Cindy Congdon.

© foster_kittens / Instagram

Les chats ont été nettoyés, et de la nourriture et de l’eau ont été données à la maman. Celle-ci était si affamée et avait tellement manqué qu’elle a énormément mangé. Mais après quelques jours, elle a compris qu’elle ne manquerait plus de rien désormais. « Elle a un bon appétit maintenant et ne ressent plus le besoin de se gaver. La pauvre fille avait tellement faim », a déclaré Cindy.

© foster_kittens / Instagram

Izzy étant une chatte sauvage, elle était stressée et méfiante vis-à-vis de sa maman d’accueil dans les premiers temps. Mais petit à petit, elle a commencé à se détendre et à arrêter de se cacher. Sa personnalité gentille et amicale s’est révélée.

De leur côté, les chatons ont bien grandi. Ils ont eu l’occasion de recevoir de nombreuses visites, afin de se socialiser correctement. Ils ont été nommés Chip, Amber, Timothy et Pepper.

« Ils ont parcouru un long chemin. Ce ne sont plus les minuscules chatons sales qui vivaient dans un pneu. Je suis si fière d’Izzy, qui est une très bonne maman, et je suis ravie de la bonne santé de ses chatons et du fait qu’ils soient devenus courageux et câlins », a confié la famille d’accueil.

