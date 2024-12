Un chaton malade et solitaire qui n'avait que la peau sur les os découvre avec bonheur la vie dans un foyer aimant

Au Canada, un chaton maigre et malade a suivi des chats libres jusqu’à leur point de nourrissage. Inquiets de son état, plusieurs amoureux des animaux ont uni leurs forces pour le sauver et lui offrir une vie meilleure.

Lorsque des chats errants sont stérilisés et identifiés, puis relâchés sur le lieu de leur capture, ils sont appelés « chats libres ». Au Canada, un chaton très mal en point a suivi un groupe de ces félins jusqu’à leur point de nourrissage, dans l’espoir de remplir son petit estomac.

En l’apercevant, un habitant inquiet a publié un message sur les réseaux sociaux afin d’obtenir de l’aide. Plusieurs sauveteurs d’animaux ont décidé de passer à l’action, après avoir vu sa publication.

C’est ainsi qu’Isabelle, Linda et Guylaine ont fait équipe pour sauver la boule de poils nécessitant des soins. Une fois capturé, le jeune quadrupède a été conduit à Montréal où des bénévoles de l’association Chatons Orphelins Montréal l’attendaient.

© Chatons Orphelins Montréal

Le chaton est pris en charge par une association

« Nous l’avons pris en charge et l’avons appelé Safran, explique Céline, membre de l’organisation, il était très maigre et on sentait chaque os sous sa fourrure. »

Par la suite, le chaton a été placé en famille d’accueil, qui lui a promis une vie meilleure.

© Chatons Orphelins Montréal

Comme le rapporte Love Meow, Safran a été soigné pour une infection oculaire, de la fièvre et des troubles digestifs. Déterminé à guérir et à devenir plus fort, il a continué à savourer ses repas avec appétit.

Quelques jours après son arrivée, il a commencé à se sentir mieux et à reprendre des forces, pour le plus grand soulagement de ses bienfaiteurs.

© Chatons Orphelins Montréal

Un beau parcours

Safran s’est rapidement adapté à sa nouvelle vie de chat d’intérieur. « Il est doux et ronronne dès qu’on le touche, mais il est toujours facilement surpris par des mouvements brusques ou des bruits », souligne la bénévole.

Après de nombreuses séances de câlins, le jeune félin est devenu plus confiant et à l’aise dans la maison. Aujourd’hui, il adore se prélasser aux côtés des autres résidents aux pattes de velours et les suivre dans leurs aventures. Il s’est également rétabli ; une vraie boule d’énergie !

© Chatons Orphelins Montréal

« Il adore quand vous prenez le temps de jouer avec lui et de le câliner, indique sa mère d’accueil, son endroit préféré pour faire la sieste est l’arbre à chat. Il a un gros appétit, finit toujours son assiette et chipe même dans les bols des autres chats. Safran a eu la chance d'être sauvé de la rue alors qu'il n'était qu'un chaton solitaire. »

Désormais, il ne souffrira plus jamais de la famine et ne se sentira plus jamais seul !

