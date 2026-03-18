Inquiète pour son chat cette maîtresse débourse 400 euros chez le vétérinaire pour une histoire de gamelle en verre

Quand son chat s’est soudainement affaibli et a cessé de s’alimenter normalement, sa propriétaire a redouté le pire et multiplié les examens vétérinaires. Sans résultat. La cause était en réalité bien plus simple. Elle se trouvait du côté d'un détail du quotidien auquel elle n’avait d’abord pas prêté attention : le verre dans lequel il buvait.

Toasty « est le plus doux des garçons, dit la propriétaire de ce chat, une utilisatrice du réseau social Reddit se faisant appeler Artistic-Listen7975. Il ronronne à la minute où on le touche ». Le félin au pelage tigré a toujours été affectueux, joueur et plein de vie. Avide de câlins et jamais avare en ronronnement, il comble sa famille de bonheur.



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Toutefois, le quadrupède a commencé à se comporter de manière étrange récemment. Lui qui ne manquait pas d'appétit s'est soudaibnement mis à ne lécher que la partie humide recouvrant sa nourriture, au lieu de manger. Il passait de plus en plus de temps à dormir et préférait se cacher plutôt qu'interagir avec ses humains.

« J'étais en panique, pour être honnête, confie sa maîtresse à The Dodo . Je passais mon temps à fixer ce chat plutôt qu'à faire quoi que ce soit d'autre. J'avais tellement peur de me réveiller et de le trouver mort. »



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Elle a emmené Toasty chez le vétérinaire. Toutefois, malgré 450 dollars (près de 400 euros) dépensés en examens et analyses, l'origine de son mal-être n'a pas pu être identifiée.

Le mystère ne faisait que s'épaissir et son état se dégradait de jour en jour. « Il était si léthargique et si triste. Il avait l'air brisé », raconte Artistic-Listen7975.

La fin de l'énigme et le retour de l'espoir

Au bout d'une semaine, elle s'est souvenue d'un détail qu'elle croyait anodin. Elle avait, en effet, cassé par inadvertance le verre dans lequel Toasty avait l'habitude de boire. Elle l'avait remplacé par une gamelle en céramique, pensant que cela ne changerait rien. Et si c'était de ce côté qu'il fallait creuser ?

Pour en avoir le coeur net, elle a décidé de faire le test. Elle a pris un autre verre, l'a rempli d'eau et posé face au chat. Le verdict ne s'est pas fait attendre. « Il a bu pendant 5 bonnes minutes, dit Artistic-Listen7975. J’ai pleuré. »

Toasty n'était pas malade ; il refusait simplement de boire ailleurs que dans un verre, et avec le temps, cela affectait tout le reste.



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Depuis que sa propriétaire y a remédié, il reprend des forces et retrouve progressivement son entrain.

Artistic-Listen7975 a tenu à partager cette histoire pour que les familles qui se retrouvent dans la même situation s'intéressent aux éléments pouvant paraître insignifiants. Même les plus petits changements peuvent faire la différence chez nos amis à fourrure.

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