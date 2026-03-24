Une chatte atteinte d'obésité perd du poids grâce aux parcours d'obstacles construits par sa propriétaire (vidéo)

Comme beaucoup de chats, Chesterbelle adore manger, parfois un peu trop. Mais lorsque ce petit plaisir quotidien a commencé à nuire à sa santé, sa propriétaire a décidé de réagir. Pour l’aider à perdre du poids, cette étudiante a imaginé une méthode aussi surprenante qu’efficace : des parcours d’obstacles et des jeux sur mesure pour remettre sa boule de poils en mouvement.

Chesterbelle a connu un début de vie mouvementé : encore chatonne, elle a été retrouvée abandonnée, coincée dans un filet de sport dans un jardin. La famille qui l’a secourue n’a malheureusement pas pu la garder et l’a confiée à ses voisins, où elle a rapidement trouvé sa place.

Au départ, l’accueil n’était pourtant pas gagné. « Mon père disait toujours non », raconte Peyton O’Brien. Mais après quelques jours seulement, il a fini par craquer, appelant lui-même le petit chat avec affection. Aujourd’hui, il l’adore, preuve que Chesterbelle a su conquérir toute la famille !

Quand l’amour fait prendre un peu trop de poids…

Jusqu’à l’arrivée de la pandémie de COVID-19, Chesterbelle était une chatte en pleine forme. Mais avec sa famille plus souvent à la maison, elle a commencé à réclamer davantage de nourriture et à en recevoir. Peu à peu, sans vraiment s’en rendre compte, ses propriétaires l’ont laissée prendre du poids.

© The Dodo

Le déclic est venu lorsqu’ils ont remarqué qu’elle ne jouait presque plus et avait du mal à faire sa toilette. Alertés, ils ont consulté un vétérinaire, qui a recommandé une perte de poids pour préserver sa santé.

À son retour de l’université, Peyton O’Brien a alors décidé de prendre les choses en main pour aider sa minette à retrouver la forme, même si Chesterbelle, de son côté, n’était pas vraiment enthousiaste à cette idée.

Un plan fitness insolite

Pour aider Chesterbelle à retrouver la forme, Peyton a mis en place un plan fitness aussi original que ludique. La chatte, qui pesait 8,6 kg, devait perdre entre 1,5 et 2 kg, alors sa propriétaire a transformé l’exercice en jeu.

@peytonobriennn Chester was not in the mood to jump tonight???????? she got the twirl of terror for it too lol. At least she got a couple jumps in and so did Clem! Proud of them! ? original sound - peytonobrien

« Un de ses nouveaux exercices consiste à ce que je lui lance un morceau de nourriture et qu'elle aille le chercher », a expliqué Peyton à The Dodo.

Elle a même imaginé de petits parcours d’obstacles pour la faire sauter et se dépenser. Chaque jour, elle tente de varier les activités pour maintenir sa motivation.

© The Dodo

L’arrivée d’un second chat, Clémentine, a aussi contribué à cette remise en forme, même si Chesterbelle ne raffole pas de sa compagnie…

« Elle n'aime pas jouer avec Clémentine », assure Peyton. « Mais cela l'a vraiment aidée à perdre du poids, car Clémentine la poursuit partout dans la maison. »

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Avec le temps, les exercices sont devenus plus élaborés, allant jusqu’à des séances de nage dans un petit bassin aménagé pour elle. Résultat : Chesterbelle a perdu du poids progressivement et a même commencé à rejouer seule, signe qu’elle retrouve peu à peu son énergie et sa santé.

Le conseil de Woopets : quels sont les risques de l’obésité chez le chat ?

L’excès de poids peut affecter gravement la santé de votre petit félin :

Problèmes articulaires et mobilité réduite.

Maladies chroniques : diabète, maladies cardiaques, troubles rénaux.

Risque accru d’affections digestives et urinaires.

Espérance de vie réduite et qualité de vie altérée.

Notre conseil : surveillez le poids de votre compagnon à moustaches, adaptez son alimentation et favorisez l’activité physique.