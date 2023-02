Une chatte, laissée à l’abandon et victime d’une grave infection, est retrouvée dans un appartement inhabité

Amaryllis a été repérée avec d’autres félins dans un appartement vide du sud de Chicago (États-Unis). Elle a été admise dans un refuge de la ville et, pendant plusieurs mois, elle a suivi de nombreux soins. Aujourd’hui, la chatte voit le monde différemment, et apprend à savourer la compagnie des êtres humains.

Les bons samaritains de Feline Friends Chicago ont fait la rencontre d’Amaryllis il y a quelques mois. Cette chatte tigrée, âgée d’à peine un an, avait été abandonnée dans un appartement en compagnie d’une dizaine d’autres félins au sud de la ville de Chicago. Cole & Marmelade est revenu sur son histoire.

Ses sauveurs n’ont pas tardé à remarquer qu’elle souffrait d’une grave infection respiratoire. Par ailleurs, Amaryllis était aveugle de l’œil gauche à son arrivée au refuge, à cause de sa pathologie. Puisqu’il lui causait de fortes douleurs, un ophtalmologue vétérinaire a décidé de l’opérer et de le lui enlever quelques jours plus tard.

Une ouverture vers un monde meilleur

Suite à cette intervention, la petite Amaryllis a repris du poil de la bête. Elle a peu à peu montré son côté affectueux à ses bienfaiteurs, et a dévoilé ses doux ronronnements. Bien qu’elle ait été abandonnée dans des lieux désolants et connu des moments difficiles, elle n’éprouvait aucune rancœur envers les humains, ce qui la rendait encore plus attachante.

« Amaryllis voit le monde différemment maintenant. Elle est très câline, pleine d’énergie et d’amour. Elle est toujours à la recherche d'un humain contre lequel se blottir sur le canapé », s’est exprimé un bénévole sur Facebook.

Il poursuit : « Elle est tout le contraire de la timidité ! Elle est en constante demande d’attention, et salue tous ceux qu’elle croise de la même manière : elle se jette à vos pieds et attend patiemment que vous soyez prêt à la laisser se lover sur vos genoux ! »

Cette véritable boule d’amour pleine de charme a été adoptée par une famille aimante quelques jours plus tard. En tout cas, une chose est sûre : la petite Amaryllis doit faire le bonheur de ses nouveaux maîtres au quotidien.