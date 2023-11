Elle perd son chat en France et retrouve sa trace dans son pays d’origine, l’Allemagne, à 1 000 kilomètres

Une septuagénaire a perdu sa féline pendant son déménagement vers l’Allemagne. 6 mois se sont écoulés sans nouvelles de son animal, puis elle a reçu un email inespéré. On lui annonçait que sa boule de poils avait été localisée, et qu’elle avait traversé les frontières pour la suivre.

Hildegard Holtschneider et sa chatte Lisi se sont retrouvées sur le quai de la gare de Düsseldorf (Allemagne) après 6 mois éloignées l’une de l’autre. Le quadrupède avait disparu pendant le déménagement de sa maîtresse, rapportait Le Point.

Cette dernière, une journaliste et écrivaine de 74 ans, avait pourtant toutes les raisons de croire qu’elle ne reverrait plus jamais sa féline. À l’époque, les 2 vivaient en France, plus précisément en Dordogne, avec un chien nommé Henry. La petite famille s’apprêtait à quitter l’Hexagone pour rentrer en Allemagne, pays d’origine d’Hildegard.

© Hildegard Holtschneider

Elle n'a pas supporté le déménagement

Le jour du grand départ, tous ont pris la route vers leur destination. Ils ont fait une halte dans un hôtel de Saint-Cyr-l'École, en Île-de-France. C’était l’occasion de se reposer avant le long trajet du lendemain. Cependant, Lisi n’avait pas la tête à dormir. Au contraire, sa propriétaire la trouvait « bouleversée par le voyage » et malheureusement, elle avait vu juste.

Au réveil, le matin suivant, le quadrupède n’était plus là. Il a trouvé le moyen de quitter la chambre, puis a fugué. Sa maîtresse l’a désespérément cherché, appelant frénétiquement de nombreuses associations locales ainsi que diverses cliniques vétérinaires. Néanmoins, personne n’avait aperçu un chat errant correspondant à la description de Lisi. Tristement, Hildegard a dû poursuivre sa route en laissant son amie derrière elle.

© Hildegard Holtschneider

Un nouvel espoir

La septuagénaire a rejoint sa nouvelle maison avec Henry. Le quotidien a repris et les mois sont passés. Un beau jour, elle a ouvert sa boîte mail pour la consulter. C'est alors qu'elle a remarqué le message d'une association lui annonçant que Lisi avait été retrouvée par une étudiante à Brunswick, ville allemande. C’était surprenant, sachant qu’Hildegard l’avait vue pour la dernière fois à plus de 1 000 kilomètres de là.

Mais sa puce électronique ne mentait pas. Il s’agissait bien de la fugueuse, et elle l’avait suivie : « Elle aurait pu rentrer en Dordogne et bien non, elle a continué sa route pour me retrouver ! » témoignait Hildegard. Laquelle a récupéré sa féline à Düsseldorf après avoir pris contact avec sa bienfaitrice. Elle n’a pas pu retenir ses larmes en la voyant : « Après cette aventure, je ne la lâcherai plus jamais » a-t-elle assuré.