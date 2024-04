A court de solutions pour calmer son chat turbulent, elle lui présente une poupée à son image et est estomaquée par sa réaction (vidéo)

Se faisant appeler « @threenawtycats » sur TikTok, la propriétaire de 3 chats tous aussi remuants les uns que les autres cherchait un moyen de gérer les accès de nervosité de l’un d’eux.

Le félin à la robe tigrée ne tient pas en place et est du genre à chercher à vous mordiller et à vous gratifier de coups de patte bien sentis dès que vous essayez de le caresser. Il adore se tapir dans ses cachettes préférées dans le seul but de surprendre sa maîtresse ou toute autre personne ayant la malchance de passer à sa portée en leur tendant une embuscade.

Ses 2 congénères, dont un de race Bengal, ne sont pas des modèles de tranquillité non plus, mais il les surpasse largement en matière d’espièglerie et de roublardise.

« Mon chat est ‘méchant’, alors j'ai décidé de lui trouver un compagnon à la hauteur de son énergie. Je pense qu'ils vont être de bons amis », peut-on lire dans la légende accompagnant une vidéo postée par @threenawtycats et devenue virale. Mise en ligne le 16 avril 2024, elle totalise des centaines de milliers de vues sur le réseau social et est relayée par Newsweek.

Le compagnon dont elle parle, on peut donc le découvrir dans la séquence en question qui commence par montrer l’attitude du chat lorsque son humaine essaie de lui témoigner son affection. Aux caresses de cette dernière, il répond par des « gifles » et une posture hostile alors qu’il reste caché dans sa niche au pied de l’arbre à chat.

Son nouvel ami n’est pas vivant ; c’est une poupée, et pas la plus rassurante d'entre toutes. Il s’agit, en effet, du terrible Chucky, personnage de la série de films d’horreur éponymes.



@threenawtycats / TikTok

Coup de foudre pour Chucky ?

Son aspect fait froid dans le dos avec son regard maléfique, son couteau, ses cicatrices et ses vêtements couverts de sang. Ce n’est toutefois pas le sentiment qu’il inspire au chat, qui semble même apaisé en sa présence, comme par magie.

Le matou est-il ravi d’avoir rencontré son alter-ego ? Peut-être bien, si l’on en juge par la décontraction qu’il affiche lorsque Chucky est à ses côtés.

Voici la vidéo :

Comment les autres chats de la maison ont-ils réagi à l’arrivée de la poupée diabolique ? Ils ne semblent pas aussi enthousiastes, comme en atteste une autre vidéo (ci-dessous) où on les voit la faire tomber du comptoir de la cuisine sans ménagement ni la moindre vergogne.

