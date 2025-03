Ce chat est tellement à l’aise en présence des canidés qu’il sert désormais de formateur pour des futurs chiens guide !

Sylvester a été trouvé errant et est arrivé au sein de l’association en 2016. Il a été castré, pucé, vacciné et vermifugé puis n’est jamais reparti ! Très rapidement, il a pris ses marques parmi les nombreux chiens en formation et n’a jamais montré le moindre signe de malaise en leur présence. Aujourd’hui, les formateurs affirment même que c’est lui qui “fait la loi”. Sarah Cooper, technicienne en bien-être canin, a récemment expliqué auprès de la BBC que le félin noir et blanc est tellement à l’aide qu’il est capable “d’aller dans les boxes et les chenils pour dormir avec les chiens”. Une désensibilisation bienvenue pour tous les chiens et chiots de l’association qui, dans le cadre de leur formation, ne doivent pas être réactifs aux chats.

Un pensionnaire très serein

Sylvester est le troisième chat médiateur de l’association. Il est arrivé alors qu’il était âgé d’un an, peu après le décès de son prédécesseur… "Nous aimons les chats ici, et puis pour le bien des chiens, pour les dresser, c’est l’idéal", a déclaré Sarah. Au quotidien, l’adorable chat est en effet très souvent utilisé pour des exercices divers et variés. “Il aime se promener et s'asseoir au milieu des chiens pendant qu’ils essaient de travailler sur un parcours d'obstacles. Il aime aussi sauter sur eux. C'est très bien car tous les chiens n’ont pas été exposés à des chats avec leurs éleveurs… Ce qui est bien c’est que si un jeune chien vient en courant ou en aboyant sur lui, il ne bougera pas d’un poil !”, a ajouté la jeune femme.

Une vraie star

Aujourd’hui, Sylvester est devenu une véritable star et rencontre plus de succès que les chiens eux-mêmes ! À tel point que, sur le compte Facebook du centre de formation, Sarah lui dédie une publication par mois afin de donner de ses nouvelles. “Il s'agit d'une mise à jour mensuelle sous forme photographique. Il a son propre fan club maintenant – il obtient plus de likes que les chiens la plupart du temps !”, a-t-elle précisé avec humour.