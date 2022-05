Une chatte errante trouve un foyer puis fait la surprise de mettre au monde 7 chatons

Une chatte gestante aux yeux bleus magnifiques a trouvé refuge grâce à une association. Elle a pu mettre au monde ses 7 adorables chatons dans de bonnes conditions grâce à la bienveillance de sa famille d’accueil.

Un riverain de Brisbane, dans l'État du Queensland aux États-Unis, a emmené une chatte chez le vétérinaire local après l’avoir trouvée. Il s’est avéré que la jeune demoiselle nommée Amity était gestante et qu’elle avait besoin d’aide. C’est donc tout naturellement qu’elle a été placée par l’association Best Friends Felines chez une bénévole dévouée.

Un nid douillet

Dans cette nouvelle maison, Amity se sent comme chez elle. La nourriture en abondance et les caresses par milliers l’ont aidé à se détendre et à se reposer. « Je me suis assurée de passer chaque jour autant de temps que possible avec elle. Elle adorait que son ventre soit massé », explique la maîtresse de maison à LoveMeow.

Après quelques jours, Amity a commencé à avoir des contractions. La naissance des bébés approchait à grands pas. La chatte manifestait le besoin d’avoir le soutien de son adoptante. « Elle m'a fait gagner mes galons de sage-femme », plaisante celle-ci.

Ce fut tout de même une surprise pour toute la famille de découvrir qu’Amity avait mis au monde 7 chatons au total : « J'ai fait un recomptage et j'ai réalisé qu'il y avait 7 bébés », confirme la mère adoptive.

Des complications vite oubliées

Amity est très attentionnée avec ses petits. Elle s’occupe d’eux 24h/24, quitte à s’oublier un peu. Après deux jours épuisants, la maman chatte a perdu son appétit et il était évident qu’elle avait des problèmes à l’estomac. Retour chez le vétérinaire donc pour un examen. Amity avait besoin de soins intensifs pendant quelques jours. C’est donc son adoptante qui a pris le relais auprès des chatons, les nourrissant au biberon plusieurs fois par jour. Amity est rentrée à la maison en pleine forme, seulement 3 jours après son admission à la clinique.

A lire aussi : Une jeune chatte à la recherche de nourriture et d'un abri voit son rêve devenir réalité

Les chatons ont bien grandi. À 4 semaines, ils explorent leur environnement et passent leurs journées à chahuter puis à dormir. La famille d’accueil ne se lasse pas de les observer et de prendre soin d’eux jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être adoptés.