Une chatte errante trouve refuge chez la personne qui la nourrit quotidiennement pour sauver les chatons de sa portée !

Ayant l’habitude de s’inviter chez une femme qui la nourrissait, une chatte lui a fait la surprise de revenir non pas seule, mais accompagnée de ses petits. L’un de ses chatons a rapidement été adopté. Ses 5 frères et sœurs attendent leur tour.

Une femme prénommée Lisianne et vivant au Québec avait remarqué une chatte qui s’aventurait régulièrement dans son jardin. Elle s’est alors mise à lui donner à manger et à lui laisser de l’eau. Les visites du félin sont devenues quotidiennes. L’animal et sa bienfaitrice se sont vite liés d’amitié, raconte Lad Bible. Elle lui a même donné un nom : Usagi.

Lisianne a constaté que la chatte commençait à prendre du poids. Elle se demandait si elle ne la nourrissait pas plus qu’il n’en fallait, mais a fini par comprendre qu’Usagi était enceinte.

La chatte a accouché de 6 chatons qu’elle a amenés un à un chez Lisianne pour les lui présenter. Heureuse de les accueillir, elle leur a consacré une pièce de sa maison.

Plusieurs semaines plus tard, l’un des chatons a été adopté par une amie de Lisianne. Les autres ont été pris en charge par Chatons Orphelins Montréal, qui a partagé leur histoire sur sa page Facebook.

Les 3 femelles, prénommées Taylor, Tynie et Tyana, ainsi que les 2 mâles répondant aux noms de Tales et Tito, attendent de rejoindre leurs nouvelles familles à leur tour. Ils souffraient tous de conjonctivite et de problèmes respiratoires, mais ils se portent à merveille aujourd’hui grâce aux soins reçus.

Quant à Usagi, elle a été adoptée par Lisianne, qui l’a également fait stériliser pour lui éviter une nouvelle grossesse.