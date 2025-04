Pendant 7 ans, ce chat a veillé sur la tombe de son maître, puis s’est éteint à son tour, fidèle jusqu’au bout

Nos animaux nous aiment d'un amour inconditionnel et que l'on ne peut imaginer. Durant 7 ans, un chat n'a pas quitté la tombe de son propriétaire décédé. Le voisinage a gardé un œil bienveillant sur ce félin, dont la loyauté n’avait aucune limite. Jusqu'aux dernières heures de sa vie, ils l'ont vu rester fidèle à celui qu’il avait toujours aimé.

Peut-être vous êtes-vous déjà demandé si votre animal vous regretterait si vous veniez à quitter ce monde. Sachez que même les moins démonstratives des boules de poils ont très souvent un amour inconditionnel pour leur maître et, comme Hachiko, souffrent profondément en l’absence de ce dernier.

Hachiko, c’est le nom qu’ont donné les habitants de Makhatchkala (Russie) au chat le plus loyal qu’ils n’aient jamais rencontré. Et si ce prénom vous parle, c’est également parce qu’un chien, que l’équipe rédactionnelle de Woopets avait évoqué dans un précédent article, est baptisé ainsi. C’est d’ailleurs lui qui a inspiré les bienfaiteurs du félin, car l’histoire des 2 animaux est très proche.

Fidèle jusqu’à son dernier souffle

Comme son prédécesseur canin, Hachiko a passé ses journées auprès de la tombe de son propriétaire lorsque ce dernier est décédé. Sa place n’avait jamais été nulle par ailleurs qu’aux côtés de lui et il ne pouvait se résoudre à quitter cet endroit. Le voisinage l’avait alors repéré et prenait soin de lui tout en le laissant vivre sa vie.

Un jour, les habitants du coin ont malheureusement constaté que l’état du félin s’était fortement dégradé. Ils étaient tous attachés à lui et l’ont conduit chez un vétérinaire pour déterminer ce qu’il en était. Effectivement, Hachiko avait des problèmes médicaux et il était préférable pour lui de ne plus vivre dehors. Une famille d’accueil l’a donc accueilli pour veiller sur lui, mais le félin s’est éteint quelque temps après.

Bien qu’attristés, ses bienfaiteurs ont déclaré qu’il était là où il souhaitait être désormais : « Hachiko voulait vraiment rester aux côtés de son humain qui était parti dans un autre monde, et sa volonté et son désir seront exaucés », ont-ils confié dans un témoignage rapporté par Baku.ws.