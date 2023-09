Une chatte errante s'invite dans le jardin d'une femme aimante et révèle un tendre secret (vidéo)

Cela fait plusieurs semaines que le compte TikTok de Kandy Foxx est entièrement consacré à l’adorable Smoke, une chatte qui a changé sa vie. Le 9 juillet dernier, celle-ci s’est invitée dans son jardin, un événement qui marquait le début d’une grande aventure, comme le relate Newsweek.

« Elle veut juste être aimée »

« Elle ne voulait plus partir de là, se souvient Kandy. Elle est si douce, elle veut juste être aimée. Je voudrais bien qu’elle entre dans ma maison, mais mes chats sont jaloux. En attendant que son propriétaire se manifeste, je lui ai laissé à manger, à boire et des couvertures à l’extérieur. »

@kandyfoxx / TikTok

Même si Kandy était très attachée à Smoke, elle savait qu’elle se devait de retrouver ses maîtres. Elle a donc posté plusieurs annonces en ligne signalant sa situation. Or, personne ne s’est manifesté pour la récupérer.

« Elle nous a adoptés ! »

De plus, en l’emmenant chez le vétérinaire, Kandy a appris que Smoke n’était pas équipée d’une puce électronique. Un fait qui l’a amenée à prendre une grande décision : la garder à ses côtés ! « C’est ma nouvelle meilleure amie […] Je crois qu’elle nous a adoptés, alors, elle restera avec nous ! » a-t-elle déclaré sur TikTok.

@kandyfoxx / TikTok

Au fil des jours, Kandy et Smoke n’ont cessé de se rapprocher. Dès que la femme sortait de chez elle, la féline se jetait dans ses bras et s’endormait paisiblement. À force de passer du temps ensemble, Kandy a remarqué que Smoke avait quelque chose à lui révéler…

« J’ai senti un bébé »

« On était en train de faire un câlin, et alors que je touchais son ventre, j’ai senti un bébé ! Il vient de me donner un coup de patte ! Dès demain, je l’emmène à nouveau chez un vétérinaire, et nous ferons tout pour que cette aventure soit la plus belle pour elle », l’entend-on dire dans une vidéo.

Suite à cela, Kandy a fait entrer Smoke à l’intérieur de sa maison. La féline apprend chaque jour à faire connaissance avec ses nouveaux colocataires félins. Malgré quelques « sifflements », Kandy est confiante : elle est persuadée qu’ils deviendront tous de grands amis !

En se rendant dans le jardin de Kandy, Smoke a trouvé le cocon de ses rêves pour donner naissance à sa progéniture. Une merveilleuse histoire qui ne fait que commencer !