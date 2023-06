Une chatte errante offre une merveilleuse chance à ses chatons en leur donnant naissance dans un lieu stratégique

Il y a quelques semaines, les bénévoles du Coastal Bend Cat Rescue (États-Unis) ont reçu un appel au sujet d’une chatte errante et gestante. Elle rôdait régulièrement près d’une maison, mais personne ne savait comment l’aider.

Alors que ses sauveteurs s’apprêtaient à se rendre à son chevet, la féline a donné naissance à ses bébés dans la cour de la maison. En faisant cela, elle leur offrait l'opportunité de démarrer la vie de la bonne patte ! En effet, c'est à ce moment-là qu'une membre de l'association a accepté de prendre en charge la famille de chats.

Coastal Bend Cat Rescue

C’est ainsi que Symphony et ses 7 chatons ont rejoint un lieu calme et confortable pour évoluer en toute sérénité.

La mélodie du bonheur

« Je l’ai appelée Symphony parce qu’elle est toujours en train de parler, de miauler, de gazouiller et de ronronner, explique Mary, bénévole, à Love Meow. Ses bébés ont tous reçu des noms de compositeurs célèbres. Dès le début, ils ont adoré les caresses sur le ventre. »

Maman exemplaire, Symphony n’a jamais laissé sa progéniture dans le besoin. Elle a répondu à tous leurs caprices 24 heures sur 24, et leur a permis d’éclore en de petites boules de poils en parfaite santé.

« Les 2 femelles, Fanny Mandelssohn et Hildegard de Bingen, sont très confiantes et explorent toute la maison. Ludwig van Beethoven est plutôt dans l’observation […] Wolfgang Amadeus Mozart, Igor Stravinsky et Jean-Sébastien Bach veulent simplement faire des câlins toute la journée. Antonio Vivaldi escalade tout et n’importe quoi », poursuit Mary.

La famille de félins imprègne sa nouvelle maison de ronronnements et de gazouillis à longueur de journée. « Symphony se sert d'un métronome ronronnant pour aider ses petits surdoués à garder le rythme de la musique », sourit Mary.

Un nouveau « tuttiste » dans le rang

Un 9e félin a rejoint l’orchestre il y a quelque temps : Hans Zimmer, chaton solitaire et blessé, a trouvé tout le réconfort dont il avait besoin auprès de Symphony et de ses bébés. Tous forment un clan uni et soudé, et profitent de l’affection de leur mère d’accueil.

Coastal Bend Cat Rescue

Bientôt, ils seront proposés à l’adoption, après avoir été stérilisés. Pour Mary, une chose est sûre : « Symphony et ses chatons ne manqueront pas de composer d’excellentes chansons d’amour » dans leurs futurs foyers !