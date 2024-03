L’ultime solution trouvée par ce chat pour attirer l’attention des convives lors d’une fête (vidéo)

Paquito est une petite star des réseaux sociaux. Des milliers d’internautes suivent sa complicité avec sa maîtresse Andrea et ses bizarreries sur les plateformes sociales. Il faut dire que ce tabby ne laisse personne indifférent, et c’est d’ailleurs ce qu’il aime. S’il n’est pas le centre de l’attention, alors il fera tout pour le devenir !

Le quadrupède a déjà pleinement conquis Andrea depuis leur première rencontre. La jeune femme le décrit comme son « âme sœur » et se considère chanceuse de l’avoir à ses côtés chaque jour. Réciproquement, Paquito n’échangerait certainement sa maîtresse contre rien au monde ! Il la couvre de câlins à longueur de temps et savoure chaque instant passé à ses côtés. Un article plus ancien décrivait d’ailleurs sa tendre façon de retenir sa maîtresse dans le lit au réveil.

Une scène cocasse

En plus d’être affectueux, Paquito est également drôle. Quelque peu narcissique, il adopte parfois un comportement amusant pour se mettre en avant. Andrea a récemment partagé une nouvelle vidéo de lui sur TikTok pour montrer à quel point il était capable de ruser pour attirer les regards sur lui. Dans le clip, on le remarque allongé sur le canapé du salon.

Une fête a lieu dans le logement et les invités discutent debout derrière l’animal, l'ignorant totalement. Ce dernier est sur le dos, les 4 pattes en l’air, présentant son ventre dodu aux convives tout en les fixant. Malheureusement pour lui et aussi attendrissant soit-il, son petit manège ne convint personne. On peut lire en légende : « Vous attirez l'attention, mais personne ne fait attention à vous pendant la fête ».

« Que quelqu’un me caresse s’il vous plaît »

Malgré ses talents d’acteur, Paquito n’est pas parvenu à séduire les personnes présentes ce soir-là. Toutefois, sa vidéo est devenue virale sur la plateforme sociale. Relayée par Parade Pets, elle a été visionnée 3,2 millions de fois depuis sa publication et a fait rire de nombreux internautes. Beaucoup ont affirmé qu’il n’aurait pas pu résister au charme du félin : « J'aurais déjà été lui faire plein de câlins » écrivait une utilisatrice, « Je me serais rapidement éloigné du reste de la fête après avoir vu le chat » partageait quelqu’un d’autre.

C’est donc une petite victoire pour Paquito, qui n’aura pas fait toute cette mise en scène pour rien !