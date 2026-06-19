Une chatte errante prise pour un mâle transporte ses chatons depuis un toit et les confie finalement à une famille d’accueil

Après avoir mis ses 3 chatons à l’abri par ses propres moyens, une chatte errante a finalement conduit toute sa petite famille vers la bonne personne. Grâce à cette décision inattendue, les petits ont grandi en sécurité et sont désormais prêts à rejoindre leurs foyers pour la vie.

Habitant Los Angeles en Californie, Kate accueille régulièrement des chatons, des chiots, ainsi que des mères allaitantes avec leurs portées. Elle nourrit également les chats errants de son quartier. Son fiancé l'aide d'ailleurs énormément à prendre soin de tous ces animaux en détresse.

Depuis quelques mois, le couple avait remarqué une chatte errante qu'ils prenaient pour un mâle. Surnommée The Mayor, elle se montrait extrêmement craintive et fuyait systématiquement les humains.



picklesfosters / Instagram

Un voisin qui avait pris l'habitude de la nourrir les a contactés pour leur dire qu'elle se trouvait sur son toit avec ses 3 chatons. Kate et son compagnon étaient surpris, pensant jusque-là qu'il s'agissait d'un chat et non pas d'une chatte. Il leur a demandé des conseils pour venir en aide à la petite famille féline ; Kate lui a répondu qu'il fallait les faire descendre du toit, car l'endroit était extrêmement dangereux pour les bébés.



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Toutefois, avant même qu'ils n'interviennent, « The Mayor a pris les choses en main, car peu après, je l’ai entendue miauler dehors », raconte la jeune femme à The Dodo . La chatte a commencé à déplacer ses chatons. Ils l'ont vue les transporter l'un après l'autre depuis le toit, puis en équilibre précaire sur la clôture de Kate.

@nerdipickle This stray cat we’ve been calling “The Mayor” brought her kittens to our house 5 weeks ago and they’re all doing so well ???? We had admired this cat from afar for quite a while and thought she was male. Our neighbor thought the same so we were all very surprised when she had kittens on my neighbors ROOF ???? Shortly after, we caught her moving them to my backyard. We’re getting the whole family fixed, some of them may stay local ????, and we have 1 or 2 kittens that will need homes in a few weeks! ? Second Chances - Gregory Alan Isakov

Cette dernière s'est ensuite rendue compte que l'un des chatons venait de tomber sur un tas de parpaings au pied de la clôture. Là encore, la maman s'est très bien débrouillée toute seule et est parvenue à le récupérer.



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« Elle les a amenés directement chez moi »

Elle a installé ses 3 chatons sous un abri dans le jardin de Kate. « Cela a été une surprise totale ; nous pensions qu’elle les emmènerait plus loin ou sur une autre propriété, mais heureusement, elle les a amenés directement chez moi », confie-t-elle.

Par la suite, avec l'aide du voisin, Kate a pu amener la chatte et ses petits à l'intérieur de la maison, où ils étaient désormais en sécurité. « Elle refusait catégoriquement que je touche à ses bébés pendant les premières semaines, explique sa bienfaitrice. Après tout ce qu’elle avait traversé pour les mettre à l’abri, elle était très protectrice envers eux ».



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Appelés Rigby, Mordecai et Margaret, les chatons ont pu grandir dans de très bonnes conditions. Ayant franchi le cap des 8 semaines d'âge, ils sont prêts pour l'adoption. Kate et son fiancé envisagent de garder l'un d'eux. The Mayor a déjà été adoptée par le voisin.

« Ils se portent tous très bien ! Nous espérons leur trouver de formidables familles », conclut Kate.

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L’info Woopets : pourquoi une chatte transporte-t-elle ses chatons d’un endroit à un autre ?

Chez la chatte, le déplacement des chatons est un comportement maternel parfaitement naturel. Une mère peut décider de changer d'endroit lorsqu’elle estime que celui où se trouve sa portée n’est plus suffisamment sûr.

La présence de prédateurs, des nuisances sonores, des conditions météorologiques défavorables ou encore des passages fréquents d’humains et d’animaux peuvent la pousser à chercher un nouvel abri. Son objectif est toujours le même : maximiser les chances de survie de ses petits.

Les chattes errantes choisissent généralement des cachettes discrètes durant les premières semaines de vie des chatons. Toutefois, lorsqu’elles identifient un lieu offrant davantage de sécurité, de nourriture ou de tranquillité, elles peuvent transporter leurs petits un par un vers ce nouvel environnement.