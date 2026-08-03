Incapable de marcher à son arrivée au refuge, un chaton se déplace grâce à un fauteuil bricolé par une technicienne vétérinaire (vidéo)
Gelato est arrivé au refuge avec un handicap sévère l’empêchant de se mouvoir, il peut désormais vaquer à ses occupation grâce à un fauteuil 100% maison et personnalisé. Depuis la publication du refuge sur les réseaux sociaux, le chaton a bénéficié d’un élan de solidarité et devrait bientôt recevoir un nouveau fauteuil roulant réalisé avec une imprimante 3D.
Trop petit pour pouvoir être équipé avec un appareil classique, le chaton a bénéficié de toute la créativité de son refuge, notamment celle de Mallory Smith, technicienne vétérinaire au sein du Cincinnati Animal CARE, situé dans l’Ohio (États-Unis).
Un dispositif sur-mesure
Mallory Smith s’est mise à l’œuvre et a rassemblé carton, scotch, règles et petites voitures pour concevoir le dispositif pour Gelato. Le fauteuil fait maison a tout de suite été adopté par le chaton qui a découvert les joies de se déplacer là où il le souhaite. Heureux, le chaton semble avoir compris que sa vie commençait enfin.
Une vidéo des premiers pas du chaton a été publiée sur les réseaux sociaux et a attendri les internautes. Rapidement devenues virales, les images, également relayées par People, ont fait naître un mouvement de solidarité inattendu.
Un nouveau fauteuil pour bientôt
C’est d’abord l’engagement de la technicienne vétérinaire qui a été chaleureusement salué. « Un grand merci à notre assistante vétérinaire Mallory et à notre incroyable équipe médicale pour leur capacité à sortir des sentiers battus et à trouver des moyens créatifs pour aider les animaux qui en ont le plus besoin », écrit le refuge.
Les internautes se sont eux aussi mobilisés pour Gelato en collectant une somme permettant de concevoir un fauteuil roulant grâce à une imprimante 3D. Le refuge ajoute : « Merci à ceux qui ont aimé, partagé et aidé à faire passer le mot à propos de Gelato, ce petit gars a maintenant un fauteuil roulant personnalisé ».
Quels sont les traitements vétérinaires proposés à un chaton limité dans sa mobilité ?
Les traitements vétérinaires peuvent passer par plusieurs formes thérapeutiques pour soulager le chaton qui peine à se mouvoir. Parmi ceux-ci, on retrouve :
- La physiothérapie qui permet la mobilisation des articulations et des muscles
- La médicamentation qui vise à réduire les douleurs
- Les médecines alternatives comme l’acupuncture qui peut contribuer à réduire l’inflammation
- L’appareillage orthopédique qui offre une solution concrète à l’animal, et la possibilité d’une vie plus normale
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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