Ce félin au charme irrésistible transforme une toute petite fille en future « dame aux chats » (vidéo)

Les passions commencent souvent dès l’enfance, et pour Maya, cela ne fait aucun doute. À peine capable de marcher, elle développe déjà une grande affection pour les chats. Sa rencontre avec Uno, un chat noir au tempérament en or, y est sans aucun doute pour quelque chose !

Dans un précédent article, nous vous parlions déjà de la grande douceur d'Uno avec les enfants. Et une fois encore, ce chat noir pas comme les autres a montré toute sa gentillesse. Lors d’une promenade, une petite fille prénommée Maya a fait une jolie découverte du monde des chats grâce à lui.

Une rencontre pleine de tendresse

Dans une vidéo partagée sur Instagram par sa maîtresse Kat Curtis, on voit Uno venir à la rencontre de la fillette installée dans sa poussette pour venir la saluer.

© @one_eared_uno / Instagram

Un adulte explique à la petite que le chat souhaite faire sa connaissance, et le texte affiché à l’écran imagine même Uno lui dire : « Bonjour petite humaine ». Curieuse mais sereine, Maya observe le félin à une oreille, attaché à son harnais.

Puis vient un moment encore plus attendrissant : Maya descend de sa poussette et s’installe à côté d’Uno. Accompagnée par un adulte, elle découvre peu à peu le contact avec le chat et tend ses petites mains vers lui. Uno reste, quant à lui, parfaitement calme, acceptant ses caresses avec une grande patience.

© @one_eared_uno / Instagram

Une promenade qui fait fondre les internautes

Après ce premier contact plein de douceur, Maya a eu l’occasion de découvrir un peu plus le monde des petits félins en prenant elle-même la laisse d’Uno.

Dans la vidéo relayée par CatTime, on voit ainsi le minou avancer tranquillement sur le trottoir pendant que la fillette le suit avec attention.

© @one_eared_uno / Instagram

La scène est d’autant plus amusante que Maya vient tout juste d’apprendre à marcher, et la voilà déjà en train de promener un chat ! Sous le regard amusé des adultes, elle accompagne Uno pendant sa petite balade.

Le félin explore l’herbe et le trottoir tandis que Maya garde fièrement sa laisse en main. À un moment, elle pousse un petit cri de surprise avant de revenir le caresser, toujours aussi émerveillée par son nouvel ami.

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La légende de la vidéo a également fait sourire les abonnés : Kat Curtis a en effet plaisanté en disant qu’Uno avait « transformé cette enfant ‘cat lady’», une future « dame aux chats ».

Sur son compte, Uno est décrit comme un chat avec « plein d’amour à donner », et les internautes ont largement salué sa douceur avec les enfants. Entre les commentaires attendris et les petites blagues, beaucoup ont été charmés par cette adorable rencontre. Comment ne pas l’être ?

© @one_eared_uno / Instagram

L’info Woopets – Comment sensibiliser un enfant aux animaux ?

La rencontre entre Maya et Uno montre à quel point un contact doux avec un animal peut éveiller la curiosité et la bienveillance chez un enfant. Dès le plus jeune âge, quelques apprentissages simples permettent de créer une belle relation avec les animaux :