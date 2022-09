Une chatte errante demande de l’aide pour nourrir ses petits et recherche aujourd’hui un foyer bien à elle

Vivre en tant que chat errant à Montréal au Canada est difficile en raison des conditions climatiques. Cette chatte en était consciente et a fait le nécessaire pour changer sa situation et celle de ses bébés. Si ces derniers ont trouvé leur famille, elle demeure en quête de ses maîtres parfaits.

L’histoire de Melbie, une magnifique chatte à poil long, débute en 2020. Juste avant l’hiver, la maman alors âgée de 5 ans est apparue dans la cour d’une maison située à Montréal au Canada avec ses 2 petits de quelques semaines.

Le trio réclamait non seulement de la nourriture, mais également de l’attention. La propriétaire de la demeure a donc contacté l’association Chatons Orphelins Montréal pour qu’elle leur vienne en aide.

Nouveau départ

La petite famille a été prise en charge par un foyer d’accueil. Les chatons, nommés Loupix et Lio, se sont très vite adaptés à ce nouvel environnement douillet avec nourriture à volonté. Melbie, quant à elle, a été plus difficile à socialiser.

« Elle était incertaine au début ayant vécu longtemps dehors, mais sa curiosité l'a finalement emporté. Elle est devenue plus confiante et enjouée au fil des jours », a expliqué un porte-parole à Love Meow.

En peu de temps, Melbie s’est définitivement sentie chez elle tandis que Loupix et Lio devenaient de vrais petits aventuriers. La maman était visiblement soulagée de les voir grandir et s’épanouir en sécurité.

Quand ils ont été sevrés, les 2 bébés ont été adoptés ensemble par un couple tombé sous leur charme.

Melbie a été stérilisée et est restée quelque temps auprès de sa bienfaitrice. « Elle apprécie sa routine et se transforme en chatonne dès qu’on lui agite une plume sous le nez », a-t-elle confié.

Sa fourrure est également devenue plus douce et plus soyeuse que jamais grâce à une alimentation adaptée et un brossage régulier. Elle était donc prête elle aussi à partir pour de nouvelles aventures.

Melbie a été adoptée. Malheureusement, 2 ans après, elle a été abandonnée en raison de mauvaises circonstances familiales.

« Malgré tous les changements, elle continue d'aimer. Elle miaule et roucoule constamment pour demander de l'attention », a expliqué sa bonne samaritaine.

Melbie est donc de nouveau à la recherche de son foyer pour toujours. Espérons qu’elle trouve prochainement ses maîtres au poil qui lui offriront la vie qu’elle mérite.