Des miaulements dans le moteur interpellent un garagiste qui sauve une vie et s'offre un adorable compagnon par la même occasion (vidéo)

Sherwood Cooke Jr. et son fils Sherwood Cooke III tiennent un garage baptisé Royalty Auto Service à Kingsland, en Géorgie (Etats-Unis). Ils ont récemment été contactés par un concessionnaire local au sujet d’une voiture dans laquelle des miaulements venaient d’être entendus pendant un essai de conduite.

Les Cooke ont reçu le véhicule peu après et ont commencé à l’inspecter. Le père a soulevé le capot et n’a rien entendu dans un premier temps. Quelques secondes plus tard, les miaulements ont repris. « Oh, tu es ici. Je te vois, et tu es dans une situation délicate », peut-on l’entendre dire à ce moment-là dans une vidéo TikTok relayée par The Dodo.

Sherwood Cooke Jr. a effectivement pu apercevoir le chaton. En s’aidant d’une torche, il est ainsi retrouvé face à une petite tête féline grise qui l’observait attentivement et feulait. « J’aurais eu peur, moi aussi », a confié le mécanicien.



Royalty Auto Service

La jeune chatte était coincée dans un endroit difficile d’accès. Les garagistes ont décidé de faire entrer la voiture dans l’atelier pour le placer sur le pont élévateur et ainsi intervenir par le bas.

Sherwood Cooke Jr. a enfilé une paire de gants et passé les mains à travers le châssis. Il a fini par attraper le chaton. Quand il a pris la minette dans ses bras, il en est instantanément tombé amoureux. « Regarde comme tu es jolie », lui a-t-il alors dit.



Royalty Auto Service

Il n’était d’ailleurs pas le seul à se laisser charmer par la petite rescapée ; Tink, la chienne des Cooke, s’est aussitôt intéressée à elle de très près. « Elle pense qu’elle est son bébé », d’après le mécanicien. Il n’en fallait pas plus pour le convaincre de l’adopter.



Royalty Auto Service

« Nous avions besoin d’un chat au garage »

« Je t’avais bien dit que nous avions besoin d’un chat au garage », a dit Sherwood III à son père.

La petite féline a été emmenée chez le vétérinaire, qui a constaté qu’elle était en bonne santé. Les Cooke ont décidé de l’appeler Mercedes, en référence à la marque de la voiture dans laquelle elle avait été découverte.

Le chaton est ravi de passer ses journées au garage et ses soirées à la maison, où elle s’est rapidement liée d’amitié avec Tink, mais aussi Maggie May, l’autre chatte de la famille.

Si Mercedes « n’a peur de rien » et est une « dure à cuire », d’après son nouveau propriétaire, elle déborde aussi d’affection. Elle coule des jours heureux et comble ses humains de bonheur.