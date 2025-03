Une mère chatte ayant perdu ses petits à l’accouchement se réconforte auprès d’un chaton orphelin et handicapé

L’accouchement de Twinkle, une chatte de refuge, a été extrêmement difficile. Seul un de ses chatons a survécu sur toute une portée. La féline avait pourtant de l’amour pour 10 et justement, quand une boule de poils orpheline est entrée dans sa vie, elle n’a pas hésité à prendre grand soin d’elle.

Twinkle, une féline au pelage rayé, est entrée au refuge de Canterbury (Royaume-Uni), affilié à l’association RSPCA, après avoir été abandonnée. Elle a accouché difficilement sur place et a donné naissance à un chaton. Peu de temps après, un autre jeune chat nommé Comet a fait sa rencontre et tous les 2 ont trouvé du réconfort ensemble.

Avant d’entrer au refuge, Twinkle vivait au sein d’un foyer aimant avec ses congénères et sa maîtresse. Cette dernière a rencontré des difficultés financières et n’était plus en mesure de répondre aux besoins des animaux, rapportait Kent Live. Elle les a donc confiés à la RSPCA, qui s’est rapidement occupée de Twinkle, car elle était sur le point d’accoucher.

Des histoires tragiques

La chatte a dû bénéficier d’une césarienne, parce qu'elle ne parvenait pas à faire sortir ses petits. Malheureusement, 6 chatons sont décédés avant l’accouchement ou quelque temps après, car ils étaient gravement handicapés. Il ne lui restait plus qu’un seul petit, dont elle s’est occupée avec bienveillance.

Au cours de la même période, un autre chat vivait des moments difficile. Il s’agissait de Comet, âgé d’à peine 2 semaines. Le jeune orphelin était seul dans la rue avec une blessure grave à la patte. Il a été confié au personnel de la RSPCA et a reçu des soins. Les vétérinaires ont fini par amputer son membre blessé, car il n’était pas récupérable.

Une rencontre évidente

Pour sa convalescence, mais aussi son bon développement, les sauveteurs ont eu l’idée de le placer avec Twinkle. Cette dernière avait perdu la plupart de ses chatons et le jeune félin avait besoin d’une mère. Ils avaient vu juste puisque que, quand les quadrupèdes se sont rencontrés, les choses se sont faites de façon naturelle. La mère a tout de suite adopté Comet et s’est occupée de lui comme s’il était son propre petit : « Elle le nourrit, le toilette et le câline aux côtés de son autre chaton, c'est si beau à voir », témoignait Natalie Archer, responsable du refuge.

Le félin ne connaîtra plus jamais le manque d’une mère avec cette maman de substitution. De son côté, Twinkle a reçu un peu de baume au cœur grâce à la présence du doux chaton.