Une chatte errante décide de suivre une inconnue jusque chez elle, avant de lui dévoiler une fabuleuse surprise (vidéo)

Au mois de novembre dernier, Sally, une chatte errante, rôdait dans les couloirs d’un immeuble à la recherche de nourriture. Sa quête était rendue plus difficile par sa crainte des êtres humains : tous ceux qui lui tendaient la main ne lui semblaient pas dignes de confiance…

Une rencontre bouleversante

Mais le jour où elle a rencontré Jessica Elaine, tout a changé. Sally a suivi l’habitante de l’immeuble jusque chez elle, dans l’espoir de remplir son estomac. Par chance, la féline avait frappé à la bonne porte : la femme vivait avec plusieurs chats et avait des friandises à lui offrir.

@thenshebloomed / TikTok

Jessica ne s’est pas arrêtée là : elle lui a offert une délicieuse boîte de thon, avant de la voir repartir. Elle espérait que Sally ferait son retour un jour ou l’autre, puisqu’elle supposait qu’elle était enceinte. Heureusement, la féline est revenue dès la nuit suivante.

Au fil des jours, Jessica a réussi à gagner la confiance de Sally. « La première fois qu’elle a grimpé sur mes genoux, j’ai failli pleurer, confie-t-elle à The Dodo. J’ai eu l’impression que nous nous sommes vraiment connectées émotionnellement. »

Sally était enfin consciente qu’elle était en sécurité. Elle a commencé à émettre de doux ronronnements, et à profiter du confort de son nouveau nid douillet.

Un chat qui en cache un autre

Quelques jours après sa rencontre avec Sally, Jessica a remarqué qu’un autre chat les observait de loin. Cette dernière n’a pas tardé à comprendre qu’il s’agissait du partenaire de la féline.

@thenshebloomed / TikTok

Elle a décidé de l’appeler Jack, et de lui offrir l’hospitalité. Néanmoins, le matou restait sur ses gardes et ne venait que de temps en temps. Il voulait juste s’assurer du bien-être de sa chère et tendre.

Une mise bas à l’abri des regards

Au fil des jours, le ventre de Sally n’a cessé de grossir. Un soir, elle s’est présentée à l’appartement de Jessica avec une silhouette sensiblement différente. « C’est comme si elle avait avalé une pastèque ! Puis, le 31 janvier, elle est apparue, et j’ai failli ne pas la reconnaître. »

En effet, la féline avait manifestement donné naissance à ses chatons, mais Jessica ignorait où ils se trouvaient. Elle a longtemps essayé de les retrouver, mais sans succès…

@thenshebloomed / TikTok

Ce n’est qu’au bout de quelques semaines que le souhait le plus cher de Jessica s’est réalisé. Un soir, en ouvrant sa porte, elle a trouvé une toute petite « patate douce », qui ressemblait fortement à Sally.

Quelques nuits plus tard, la féline a apporté 3 autres de ses bébés chez sa bienfaitrice. Peu de temps après, le dernier chaton de la portée est arrivé. Toute la famille était enfin réunie sous le même toit !

« 5 adorables petits bébés »

Depuis cette rencontre, la vie de Jessica n’est plus la même : elle s’occupe quotidiennement des « 5 adorables petits bébés » de Sally. Tous ont développé leurs propres personnalités.

@thenshebloomed / TikTok

« Sweet Potato et intrépide et drôle, Black Bean est le gentleman le plus observateur que j’aie jamais rencontré, et Gravy est le jumeau de Jack. Pepper est l’avorton du groupe, mais la plus gentille des petites filles, et Chai est la chef des espiègles », partage leur bienfaitrice.

Jessica aimerait garder tous ces chatons, mais elle est consciente qu’ils seraient plus heureux dans leurs propres foyers. Elle leur recherche donc une famille adoptive dans un petit coin de Caroline du Nord (États-Unis).

En attendant, elle continue à les couvrir d’amour au quotidien et à prendre soin de toute la famille ! Seul l’avenir nous dira si Jack et Sally resteront après l’adoption de leur progéniture…

« C’est un sentiment indescriptible que d’être l’endroit où un animal se sent en sécurité. Ils sont si gentils », a conclu Jessica.

A lire aussi : Un chat en manque d’affection tend les pattes aux visiteurs de son refuge pour attirer leur attention (vidéo)