Une mère d’accueil commence l’année bien entourée avec Dreidel, une chatte torbie farceuse et énergique (vidéo)

Les chats à la robe torbie, avec leur pelage riche en couleurs et en motifs, sont rares. Abby, mère d’accueil, a eu la chance d’en côtoyer un durant une prise en charge. Elle ne s’attendait pas à avoir affaire à une pile électrique aussi drôle qu’attachante. En ce début d’année, la présence de Dreidel fait le plus grand bien.

L’accueil d’un pensionnaire n’est jamais facile pour une famille bénévole, rappelait Cole&Marmalade. Il faut s’adapter aux besoins de chats dont on ignore le passé et qui ont souvent tout à apprendre. Très récemment, Abby a été contactée par un refuge pour la prise en charge de 3 chatons issus de la même portée : Hot Fristy, un mâle roux, Imani, une femelle rousse, et Dreidel, la star du trio avec son remarquable pelage torbie.

Le chat torbie : une rareté ?

Ce terme n’est pas d’une familiarité évidente. Il est en réalité la synthèse de deux éléments : « tortoiseshell », qui signifie écaille de tortue, et « tabby ». Les chats qui arborent ce type de pelage sont reconnaissables avec leur apparence marbrée, parfois rayée, mêlée à des taches foncées et des zones plus claires. Ils sont connus aussi pour leurs reflets roux par endroits. Grand melting pot de couleurs, leur pelage est finalement peu commun.

Une peluche sur pattes

Lors de la première rencontre avec Dreidel, la chatonne Torbie, Abby a peiné à croire ce qu’elle voyait. La toute jeune féline était vraiment craquante avec sa fourrure généreuse, ses pattes démesurées et ses grandes oreilles. Son frère et sa sœur étaient tout aussi mignons et déjà très sociables.

Abby a rapidement pu constater que Dreidel portait bien son nom. En effet, cela signifie « toupie » en yiddish, et la chatonne voue une passion toute particulière pour les choses qui tournent, qui bougent. Des images partagées par la famille montrent la féline s’amuser avec un petit pompon à ressort qu’elle cogne sans cesse avec son museau.

Abby et ses adorables « machines à ronrons »

Bien entourée de ses 3 pensionnaires, Abby a passé une merveilleuse fin d’année. Elle confiait que ces derniers étaient restés lovés contre elle toute la journée, la berçant de leurs ronronnements. S’amusant du récit de la mère d’accueil qui se plaignait avec humour du bruit généré par les chatons, un internaute commentait « elle élève des bébés tronçonneuses ».

Grâce aux partages réguliers sur Instagram, le trio bénéficie d’une belle visibilité qui laisse imaginer que le début de l’année 2025 sera marqué par le franchissement d’une nouvelle étape de vie : la rencontre avec des familles définitives.