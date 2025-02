La réaction d'un chat s'étant vu proposer de nouvelles croquettes laisse sa propriétaire perplexe (vidéo)

Certains de nos animaux de compagnie détestent le changement, en particulier en ce qui concerne leur alimentation. D’autres, en revanche, ne sont pas contre la nouveauté sur ce plan. Mocha fait clairement partie de la première catégorie. Ce chat donne l’impression ne pas avoir été conquis par les nouvelles croquettes que sa maîtresse lui a achetées. Celle-ci a filmé sa réaction et posté la vidéo sur Instagram.

Mocha, un chat British Shorthair au pelage chocolat, partage la vedette du compte Instagram « @mika.and.mocha » avec Mika, son congénère à la robe tigrée.

Leur propriétaire a récemment commandé un nouveau type de croquettes, auquel les matous n’étaient pas habitués. Elle en a servi une petite quantité à Mocha, mais celui-ci n’a pas semblé emballé par le menu du jour.

Il a décidé de ne pas y toucher. Au lieu de manger, le chat s’est mis à balayer le sol autour de la gamelle avec la patte, puis s’en est allé.

Pour sa maîtresse, il ne fait aucun doute qu’il n’a pas aimé les nouvelles croquettes et que le fait de s’en être fait livrer un sac de 4,5 kilogrammes n’était pas l’idée du siècle. C’est, en tout cas, ce que l’on peut lire de sa part dans le texte accompagnant la vidéo publiée sur Instagram et relayée par Parade Pets.

Elle ajoute avec humour que ces images pourraient constituer une preuve tangible pour la société de livraison en vue de justifier le renvoi du produit.

Rejet ou réserve ?

Il semble toutefois qu’une autre explication au comportement de Mocha demeure possible. On peut penser, à juste titre, que si le chat avait été conquis par ces croquettes, il se serait jeté dessus pour les dévorer et vider son bol.

Peut-être l’apprécie-t-il, mais préfère se la réserver pour plus tard. Ses coups de patte font, en effet, penser à ce que font ses congénères dans la nature pour enfouir leur nourriture, soit pour la consommer ultérieurement, soit pour la cacher à la vue d’autres animaux. Plus d’un internaute a évoqué cette théorie dans les commentaires.

mika.and.mocha / Instagram

Quoi qu’il en soit, rappelons que tout changement alimentaire opéré auprès de nos animaux de compagnie doit être graduel afin de prévenir le désintérêt et d’éventuels troubles digestifs.