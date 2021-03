Une chatte enceinte retrouvée avec une fourrure violette. La raison de cette teinte est révoltante !

Violette s’apprêtait non seulement à accoucher dans les rues d’une ville ravagée par la guerre, mais elle, en plus, échappé au pire après avoir eu le pelage teint. Heureusement, cette chatte a été retrouvée à temps et placée dans un refuge local.

La vie d’une chatte errante est déjà difficile, et l’est davantage quand elle est enceinte. Que dire alors lorsqu’elle est une rescapée de la cruauté de certains humains ?

Celle dont il est question ici possède une magnifique robe blanche, mais elle a été teinte en violet, comme le raconte Cole and Marmalade. Gestante, elle allait devoir lutter pour survivre et nourrir ses chatons à naître, mais elle a eu droit à un peu de répit et de sécurité en trouvant refuge dans un magasin d’Alep, en Syrie. Une ville durement touchée par la guerre depuis 10 ans.

Un traitement cruel auquel elle a échappé par miracle

La raison pour laquelle elle a été teinte en violet fait froid dans le dos et est scandaleuse. D’après les bénévoles qui l’ont secourue, la chatte aurait très probablement servi d’appât lors de combats de chiens. La couleur qu’on lui a appliquée était censée faciliter son identification par les parieurs.

Les gens qui l’ont prise en charge après sa découverte dans le magasin font partie de l’équipe d’Alaa Jaleel, un Syrien connu bien au-delà des frontières son pays comme étant le « Catman of Aleppo » (l’homme aux chats d’Alep). Il est le fondateur du sanctuaire Ernesto, où lui et ses camarades recueillent et prennent soin des animaux errants et en détresse de la ville.

Personne ne sait comment cette chatte, qui a été appelée Violette, a pu échapper à son bourreau et à son triste sort, mais elle est aujourd’hui en sécurité. Elle n’a plus rien à craindre ni pour elle-même, ni pour les petits qu’elle pourra bientôt mettre au monde dans des conditions décentes, au refuge de Jaleel.