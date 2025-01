Un Maine Coon explore l’effet euphorisant de l’herbe à chat pour la première fois (vidéo)

D’habitude si digne et si majestueux, Richie le Maine Coon a perdu toute contenance lorsqu’il a découvert pour la première fois le pouvoir magique de l’herbe à chat. Une scène attendrissante qui laisse penser que ce chat en est désormais fan !

Les propriétaires de chats le savent bien, l'herbe à chat peut avoir un effet fascinant sur les petits félins et provoquer des ronronnements et des explosions d'énergie enthousiastes. La maîtresse de Richie, un magnifique Maine Coon argenté, a voulu vérifier si son minou y était sensible en lui présentant de l’herbe à chat dans une boîte. Sa réaction a été aussi immédiate qu’amusante !

Un moment de pure détente

Partagée sur Instagram en décembre dernier, une vidéo a capturé la réaction de Richie lors de son tout premier contact avec de l’herbe à chat. Dès qu’il a senti le contenu de la boîte présentée par sa maîtresse, le Maine Coon a essayé de plonger sa tête à l’intérieur. On le voit ensuite attraper la boîte avec sa patte, puis frotter amoureusement sa tête contre le contenant.

© Richie_the_mainecoon_ / Facebook

La magnifique boule de poils se roule ensuite sur le tapis et s’étire de bonheur le long du canapé. Richie semble particulièrement détendu et l’herbe à chat lui apporte clairement de la joie.

L’effet de l'herbe à chat sur les félins

Comme l’explique Parade Pets, si Richie et ses congénères sont fans de l'herbe à chat, c’est parce que cette plante contient de la népétalactone, une substance qui déclenche une réaction dans leur cerveau. Les chats qui sentent ou ingèrent de l’herbe à chat peuvent ainsi manifester de l'euphorie ou de l'hyperactivité à cause de cette réaction chimique.

© Richie_the_mainecoon_ / Facebook

A lire aussi : Un chat errant demande de l’aide aux passants jusqu’à ce qu’un bon samaritain s’arrête et change sa vie

Il faut toutefois savoir que tous les petits félins ne réagissent pas forcément à cette stimulation (environ 30 % des chats seraient insensibles à l’effet de cette plante). D’autres peuvent aussi y réagir de manière négative en montrant des signes d'agressivité, d'allergie ou de troubles gastro-intestinaux. Dans ce cas, il faut bien sûr éviter de leur en donner.

© Richie_the_mainecoon_ / Facebook

Si comme dans le cas de Richie l’herbe à chat permet au contraire à votre félin de se divertir et de soulager son anxiété, vous pouvez lui en donner de temps en temps. Non seulement ce sera amusant pour lui, mais ce sera tout aussi amusant pour vous à regarder !