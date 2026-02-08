« Il est excellent dans son domaine », un chat roux s’improvise assistant prothésiste ongulaire et supervise une manucure comme un vrai pro (vidéo)

Imaginez-vous dans un salon de manucure et tomber nez à nez avec un adorable chat qui supervise votre rendez-vous. C’est exactement ce qui est arrivé à une cliente des Maldives. Une vidéo devenue virale témoigne du travail appliqué d’un petit félin roux nommé Apple qui surveille chaque étape de la séance et ajuste même la lumière !

Le métier de prothésiste ongulaire demande précision et patience pour obtenir des ongles parfaits. Dans un salon pas comme les autres à Malé aux Maldives, Apple, un chat roux, assiste sa maîtresse dans ce travail minutieux, en veillant sur chaque geste avec le sérieux d’un vrai professionnel.

Un assistant consciencieux

C'est dans une vidéo partagée sur son compte Instagram, que sa maîtresse, prothésiste ongulaire, présente clairement la star du salon : « Voici mon assistant, Apple. Il est excellent dans son domaine et très agréable à côtoyer. », peut-on lire en légende. Le minou est surtout d’une conscience professionnelle irréprochable !

Pendant que sa maîtresse travaille, il observe attentivement chaque ongle, la pousse doucement du museau quand il estime que quelque chose mérite d’être corrigé et veille à ce que tout soit parfaitement en ordre.

© @nailsbyhashy / Instagram

Entre 2 inspections, il profite de la douce lumière des lampes et semble savourer ce moment de détente en fermant les yeux.

Toujours attentif au bon déroulement de la manucure, il ajuste même l’éclairage pour aider sa maîtresse, avant de s’étirer longuement et de finalement s’éloigner comme si sa mission était remplie. Un véritable professionnel félin !

« Il est trop mignon »

Avec son mélange d’humour et de tendresse, la vidéo d’Apple a rapidement conquis le cœur des internautes. Relayée par CatTime, elle cumule ainsi déjà plus d’un million de mentions « J’aime » depuis sa mise en ligne il y a près de 6 mois.

Les internautes n’ont d’ailleurs pas caché leur étonnement et leur admiration : « Tu devrais lui mettre une tirelire à pourboires ! Je lui donnerais tout mon argent. Il est trop mignon » ou encore « Assistant ? ASSISTANT ? Vous voulez dire MANAGER ! », peut-on lire dans les commentaires.

© @nailsbyhashy / Instagram

Bien entendu, certains spectateurs se sont aussi montrés soucieux de la santé d’Apple, évoquant la poussière d’ongles ou les produits chimiques. On ne sait pas quelles mesures sa maîtresse a prises, mais une chose est sûre : ce petit félin a certainement séduit de nouvelles clientes grâce à son charme irrésistible !