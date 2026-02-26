« La meilleure décision spontanée », cette auxiliaire vétérinaire rencontre un chat aux pattes déformées au refuge et l'adopte immédiatement (vidéo)

Certaines décisions changent des vies. En Australie, une auxiliaire vétérinaire a décidé spontanément d’adopter un chat né avec des pattes déformées, qui a été découvert dans la rue. Ce fut l’un des meilleurs choix de toute son existence !

Floyd est un adorable chat au pelage roux et blanc, qui a été sauvé de l’errance. Sa particularité ? Une grave malformation des pattes avant. À la suite de son sauvetage, l’ex-félin errant a été pris en charge par un refuge animalier, dans lequel intervient Trine Lise Frost.

Malheureusement, la plupart des pensionnaires porteurs de handicap sont souvent délaissés par les adoptants potentiels. Certains attendent plusieurs mois, voire années, avant de trouver chaussure à leur patte.

Mais dans le cas de Floyd, l’histoire habituelle a pris une autre tournure…

© @sheltervetnurse / TikTok (capture d'écran)

Un chat heureux

Lors de sa première rencontre avec l’ex-chat errant plein de charme, Trine a immédiatement proposé de l’adopter. Floyd a poussé la porte de son nouveau foyer de manière inattendue, mais son adoptante affirme que son adoption reste « la meilleure décision spontanée » qu’elle ait jamais prise.

© @sheltervetnurse / TikTok (capture d'écran)

Au sein de son petit nid douillet, Floyd savoure pleinement sa seconde chance. Le fait d’avoir 2 pattes fonctionnelles « ne le ralentit absolument pas » : le félin est déterminé à croquer la vie à pleines dents !

Comme le rapporte Newsweek, Trine a l’habitude de s’occuper d’animaux nécessitant une attention particulière. Outre le beau Floyd, elle est l’heureuse adoptante de 3 autres matous handicapés et de plusieurs chiens âgés. De plus, l’auxiliaire vétérinaire se constitue famille d’accueil de temps en temps pour des animaux dans le besoin.

« Meilleure décision de tous les temps »

Sur les réseaux sociaux, Floyd a conquis le cœur de millions d’internautes. Son humaine préférée donne régulièrement de ses nouvelles, à travers des photos et des vidéos touchantes.

« J’ai envie de lui embrasser les pattes », écrit une utilisatrice du célèbre réseau social TikTok. « Meilleure décision de tous les temps. Il est la perfection incarnée », commente une autre personne, ravie d’apprendre cette belle adoption.

© @sheltervetnurse / TikTok (capture d'écran)

Aujourd’hui, l’adorable matou aux pattes déformées mène une vie de rêve. « Je suis tombée amoureuse de ce petit bonhomme dès la première seconde où je l'ai vu, conclut Trine dans une autre vidéo, je suis émerveillée de la rapidité avec laquelle il est devenu un membre de notre famille et nous l'aimons tous tellement. »

