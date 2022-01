Une chatte découverte avec des brûlures dans la bouche sur la voie de la guérison complète après 3 mois de soins

Bénévoles et vétérinaires étaient sous le choc en prenant en charge une chatte souffrant de brûlures chimiques. Grâce à leur travail acharné, elle est aujourd’hui totalement guérie et attend de commencer sa nouvelle vie.

En août 2021, une chatte avait été secourue à North Shields, dans le nord-est de l’Angleterre, et amenée au refuge Felledge de la RSPCA. La malheureuse était très mal en point ; elle avait la bouche, la langue et la gorge brûlée à cause d’une substance collante noire, rapportait Chronicle Live.

On ne savait pas précisément de quel produit il s’agissait. Probablement du goudron ou de la peinture anti-cambriolage, un revêtement appliqué sur les murs pour empêcher les intrus de les escalader. La chatte, qui a été appelée Grace, s’était sans doute léchée pour tenter de retirer la substance de son poil, l’amenant ainsi dans sa cavité buccale où elle a occasionné de sérieuses lésions.

« Malgré les traitements et la douleur, c'est la chatte la plus aimante et la plus affectueuse qui soit »

L’équipe de la RSPCA a travaillé d’arrache-pied pendant 3 mois pour la soigner. Grace avait d’abord passé 4 jours en clinique vétérinaire et devait être intubée pour s’alimenter. 8 jours plus tard, on lui a retiré le tube, car elle arrivait de nouveau à manger grâce aux traitements. On lui donnait aussi des bains quotidiennement pour nettoyer son pelage et sa peau de la substance toxique.

Aujourd’hui, Grace s’en est totalement remise. Elle est désormais prête à passer à l’étape suivante : l’adoption. La RSPCA s’emploie à lui trouver la famille adéquate.

« Malgré tous les traitements qu'elle a subis et la douleur qu'elle a dû ressentir, c'est la chatte la plus aimante et la plus affectueuse qui soit », d’après Catherine Neasham, responsable de la chatterie au centre Felledge.