Trouvée errante, cette chatte a transformé le quotidien d’une clinique vétérinaire pendant 1 an avant de trouver sa famille

Nommée Dolly Monroe en l’honneur des 2 stars, Dolly Parton et Marylin Monroe, la chatte a un caractère bien affirmé. Trouvée par un passant dans la rue, elle a été conduite par un passant dans une clinique vétérinaire. C’est là que sa vie a véritablement changé et qu’elle s’est épanouie pleinement.

Dolly Monroe s’était débrouillée toute seule jusque-là. Lorsqu’une main aidante lui a été tendue, elle a pu réaliser son rêve de toujours : évoluer dans un environnement aimant, où elle deviendrait essentielle. C’est ce qu’il s’est passé à la clinique où elle a atterri.

Sparkle Cat Rescue / Facebook

« Une fille douce et très sociable »

Les employés de la clinique ont eu du mal à imaginer le passé de cette chatte si sociable et demandeuse d’interactions humaines. Dès lors qu’elle a franchi le seuil de la clinique, elle s’est révélée totalement, montrant qu’elle était « trop amicale pour la vie en extérieur », soulignait Love Meow.

Sparkle Cat Rescue / Facebook

Une année de rêve à la clinique

Dolly Monroe n’avait pas vraiment besoin de soins, mais elle est restée presqu’une année à la clinique qui l’avait accueillie au départ. Les vétérinaires sont entrés en contact avec Sparkle Cat Rescue, qui s’affairait parallèlement pour trouver une maison à l’adorable chatte.

Sparkle Cat Rescue / Facebook

Durant son année d’attente à la clinique, Dolly ne s’est pas ennuyée, trouvant de quoi s’occuper à toutes les heures de la journée. Le matin, on pouvait la voir surveiller les entrées et les sorties dans la salle d’attente, et l’après-midi, elle était souvent dans le local de stockage pour vérifier l’activité des employés de la clinique. Rapidement, sa présence est devenue indispensable.

Sparkle Cat Rescue / Facebook

Un bien-être visible

À son arrivée à la clinique, Dolly était maigre et avait un pelage très abîmé. Au fil des mois passés avec ses « collègues », les autres animaux de la clinique, elle a complètement changé et a révélé la beauté qui sommeillait en elle.

Nouveau chapitre pour la belle Dolly Monroe

La chatte aura beaucoup appris à la clinique et beaucoup apporté à ceux qui l’entouraient. Adorable, affectueuse, intelligente, les qualificatifs sont nombreux pour la désigner. Un an après son arrivée à la clinique, l’association Sparkle Cat Rescue a annoncé que la féline avait enfin trouvé sa maison. Parfaitement sociable, elle ne devrait pas éprouver de difficultés à s’adapter à sa nouvelle vie, rythmée sans doute par quelques passages à la clinique pour saluer son ancienne équipe.

Sparkle Cat Rescue / Facebook