Une chatte de refuge se voit offrir une seconde chance grâce à une femme au grand cœur (vidéo)

Une boule de poils du nom de Peppa ne devait être que de passage dans un refuge de New York (États-Unis), mais ce moment marquera finalement le début de la plus belle aventure de son existence. Aujourd’hui, l’ancienne chatte errante jouit des plaisirs de la vie d’intérieur.

Rien ne prédestinait Peppa à rencontrer Meagan, une bonne samaritaine qui accueille chiens et chats en détresse à New York. La féline de 8 ans avait été admise dans un refuge de la ville pour se faire stériliser, et il était prévu qu’elle retourne dans la rue par manque de place. Mais en entendant parler de son histoire, Meagan a su qu’elle devait agir.

La jeune femme, à la tête de Puppy Kitty NY City, avait déjà beaucoup d’animaux chez elle. Toutefois, elle n’a pas hésité à accueillir Peppa sous son toit. La boule de poils est née avec une déformation nasale et un syndrome des côtes plates (une malformation pouvant entraîner des difficultés respiratoires). Malgré cela, elle a su faire preuve de bonne humeur et d’affection envers sa bienfaitrice.

Une boule de poils avide d’amour

Bien entourée, Peppa a repris des forces et s’est transformée en une véritable « boule d’amour ». « Elle réclame beaucoup d’attention et passe son temps à ronronner » confiait Meagan à Love Meow. La chatte adore jouer, mais ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est de câliner son ange gardien à longueur de journée.

Sa personnalité affectueuse a mené Meagan à s’attacher à elle bien plus qu’elle ne l’aurait imaginé, alors quand Peppa a été adoptée dans sa famille éternelle, elle a eu un petit pincement au cœur.

« Ce n’est pas toujours facile de les laisser partir. Je suis un peu triste parce qu’elle était vraiment fabuleuse, mais j’ai aussi d’autres vies à sauver. Je suis heureuse qu’elle ait trouvé le foyer de ses rêves » s’est-elle exprimée sur Instagram.

A lire aussi : La merveilleuse amitié entre une fillette malade et le chat du quartier qui prévient ses crises

Promise à une vie dans la rue, Peppa a fait une rencontre qui a changé son existence le jour où elle a croisé le chemin de Meagan. Elle profite dorénavant d’une famille aimante et d’un toit chaleureux, et n’aura plus jamais à se soucier de quoi que ce soit.