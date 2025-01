La propriétaire d'une chatte chez laquelle elle suspecte un problème de transit l'emmène chez le vétérinaire qui livre un diagnostic inattendu (vidéo)

Samantha Resurreccion, 27 ans, est l’heureuse propriétaire d’une femelle Scottish Fold répondant au nom de Phoebe. Ces 2 inséparables amies et Ekrem, le compagnon de la jeune femme, habitent Vancouver, au Canada.

Leurs aventures sont suivies par 12 000 followers sur le compte Instagram « @phoebe.thescottishfold », et Phoebe en est la vedette incontestée. C’est sur le réseau social que sa maîtresse a récemment raconté leur petite mésaventure, relayée par Newsweek.



Samantha & Phoebe / Instagram

Le comportement inhabituel de la féline avait préoccupé sa maîtresse. Phoebe n’allait plus à la litière, elle dont le transit était impeccable et la propreté tout autant. Elle ne faisait jamais ses besoins en dehors du bac.

« Cela n’était jamais arrivé auparavant, et en tant que maman de chat, vous savez à quel point il est facile de se projeter dans le pire des scénarios, confie Samantha Resurreccion à Newsweek. Lorsqu'ils ne se sentent pas bien, les chats savent très bien le cacher. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas ».

La situation a duré 3 jours et Samantha Resurreccion a découvert que Phoebe avait fait ses besoins derrière le canapé. Le couple l’a alors emmenée chez le vétérinaire.

En parfaite santé

Ce dernier l’a dûment examinée et n’a rien décelé d’inquiétant. Phoebe était en parfaite santé. Elle était simplement perturbée par un évènement récent : le déménagement. Samantha Resurreccion, Ekrem et leur chatte venaient, en effet, de s’installer dans un nouvel appartement, ce qui avait bousculé les repères et les habitudes de la Scottish Fold.

Le stress que ce genre de changement induit chez les chats s’exprime de différentes manières. Pour Phoebe, c’était au niveau de la propreté.

Tout est cependant rentré dans l’ordre quelque temps après, quand la chatte s’est habituée à son nouvel environnement. Elle s’est remise à utiliser la litière sans aucun problème.

Ses humains ont certes dû débourser plusieurs centaines de dollars chez le vétérinaire, mais ils sont rassurés.