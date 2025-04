Réticents aux premières rencontres, ce chat et cette tortue sont désormais inséparables (vidéo)

Les amitiés interespèces nous fascinent souvent, car elles sont à la fois improbables et adorables. Juno et Woody, par exemple, sont 2 animaux diamétralement opposés. Le premier est une tortue, tandis que le second est un chat. Cela ne les a pas empêchés de devenir inséparables !

Woody a 4 pattes, de longues moustaches et un pelage rayé. Juno, quant à lui, se déplace également sur ses 4 membres, mais supporte en plus une carapace sur son dos. Vous l’aurez compris, le premier est un chat tandis que le second est une tortue. Tout semble différencier ces 2 animaux et, pourtant, ils ne peuvent plus se passer l’un de l’autre.

Quand les amis se sont rencontrés pour la première fois, chacun était un peu sur la réserve. Il faut dire que l’un comme l’autre n’avait jamais vu de telles créatures auparavant. Woody, en particulier, était très intrigué par Juno. Il passait de longues minutes à l’observer dans son terrarium.

@junothetort / TikTok

Leur propriétaire a organisé des rencontres pour qu’ils apprennent à se connaître. Au départ, ils étaient tous les 2 sur la réserve et n’osaient pas trop s’approcher. Puis, ils ont commencé à se renifler et à rester l’un à côté de l’autre, sans trop interagir toutefois. Jour après jour, les petites bêtes étaient de plus en plus proches, puis leur maîtresse a constaté qu’elles commençaient à rester ensemble.

Plus encore, lorsque Juno était dans son terrarium, Woody attendait patiemment qu’il sorte pour le rejoindre et s’amuser avec lui. Finalement, leur humaine a indiqué qu’ils étaient devenus inséparables. Elle a partagé le récit de cette amitié sur son compte TikTok à travers une vidéo relayée par Parade Pets.

Il n’en fallait pas plus pour toucher les internautes en plein cœur ! Ceux-ci se sont exprimés dans la section des commentaires : « C'est la chose la plus mignonne que j'ai jamais vue », partageait une internaute, « L'amitié est sans limites. Le meilleur ami de mon chat tigré roux est un opossum qu'elle croise tous les soirs à une heure du matin », témoignait une autre personne.