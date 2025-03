Une chatte de 10 ans découverte attachée à un poteau trouve chaleur et amour auprès de ses sauveurs

Le 23 février dernier, un porte-parole de la Humane Society travaillant au comté d’Harrison (Mississippi, États-Unis), a partagé une triste découverte sur Facebook. Une chatte de 10 ans nommée Maybelline a été abandonnée dans un froid glacial. Son propriétaire a simplement laissé une note pour donner quelques informations sans vraisemblablement prendre conscience que son geste aurait pu coûter la vie de la féline.

Cette dernière a été attachée contre un poteau, rapportait Newsweek. Elle se trouvait dans un potager de citrouilles et personne ne pouvait savoir depuis combien de temps elle était là. La température était largement en dessous des positives et la femelle tabby n’avait rien pour se réchauffer. Elle ne pouvait qu’espérer que quelqu’un vienne la chercher.

Humane Society of Harrison County / Facebook

Une petite note

Heureusement, un membre de la Humane Society l’a aperçue en passant devant la ferme pour se rendre au travail. Il a aussi remarqué qu’une petite note avait été laissée à ses côtés : « Son nom est Maybelline. Elle est stérilisée et c'est une bonne chatte. Je ne peux plus la garder. Navré que vous n'ayez pas été ouverts », pouvait-on lire sur le papier.

Cela supposait que le propriétaire de la féline avait eu l’intention de la déposer au refuge, mais n’avait pas pu, car les locaux étaient encore fermés. Plutôt que de revenir plus tard, il a laissé la chatte dehors. Un geste difficile à accepter pour l’association, qui est pourtant souvent compréhensive envers les personnes en difficulté : « C'est inhumain [...] Nous ne voulons en aucun cas incriminer qui que ce soit, mais nous voulons faire prendre conscience aux gens que ce n'est pas la bonne chose à faire », écrivait-elle sur les réseaux sociaux.

Pour le bien-être d’un animal et sa sécurité, en cas d'abandon, il est absolument crucial qu’il soit déposé au refuge, et non laissé livré à lui-même dans la nature. Par chance, Maybelline a pu être prise en charge et rapidement examinée par un vétérinaire. Une fois son état de santé confirmé, elle sera placée à l’adoption : « Elle est maintenant au refuge en quarantaine dans un chenil chaud et reçoit beaucoup d'amour ».