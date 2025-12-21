En retournant chaque jour au refuge, un photographe assiste à la magnifique transformation de 2 chatons et crée une belle surprise (vidéo)

Toujours en quête d’histoires félines touchantes, Nils Jacobi n’en finit pas de nous émerveiller. Ce photographe, connu pour ses sublimes portraits et ses timelapses captivants de chats, s’est récemment lancé dans un nouveau projet aussi attendrissant que spectaculaire. Cette fois, ce sont 2 chatons inséparables qui se sont retrouvés face à son objectif, donnant naissance à des vidéos pleines d’émotion et de douceur.

Nils Jacobi, alias FurryFritz, marie à merveille ses 2 passions : la photographie et les chats. Cet artiste allemand se fait d’ailleurs appeler “The Catographer”, que l’on pourrait traduire par “le chatographe”. Nous vous avions déjà parlé de lui et de son travail à plusieurs reprises, notamment ses vidéos rendant compte de la métamorphose des chatons en grandissant. L’une d’elles avait pour protagoniste un adorable petit félin roux, tandis qu’une autre suivait l’évolution d’un jeune Maine Coon à la robe tuxedo.

Plus récemment, Nils Jacobi s’est intéressé à un duo de chatons particulièrement craquants. Il les a suivis pendant des mois. De ce processus est né un projet admirable, relayé par T he Dodo .

L’an dernier, le photographe s’était rendu au refuge Tierheim Hilden, près de Düsseldorf en Allemagne. On lui avait présenté une portée de chatons nouveau-nés, parmi lesquels un frère et une sœur qui étaient extrêmement attachés l’un à l’autre. La femelle est une calico appelée Curly et le mâle un roux répondant au nom de Leo.



furryfritz / Instagram

Tombé sous leur charme, il a décidé d’en faire les vedettes de ses nouvelles créations. Il leur a rendu visite tous les jours au refuge pour les filmer et les prendre en photo. Ce qui lui a permis de réaliser 2 superbes vidéos en timelapse.

Voici celle de Curly :

Ainsi que celle de Leo :

Les inséparables frère et soeur ont été adoptés

D’après Nils Jacobi, Curly, Leo et les autres chatons de leur portée ont tous été adoptés par une seule et même famille. Il les voit régulièrement dans leur nouveau foyer, leurs adoptants ayant sollicité ses services pour un autre projet artistique.

A lire aussi : Ce chat patient et amical joue un rôle clé dans la formation des chiens d'assistance pour personnes sourdes



furryfritz / Instagram

“Je suis déjà ravi d’avoir eu l’opportunité de le démarrer au refuge animalier local, et encore plus heureux de pouvoir les rencontrer régulièrement dans leur magnifique foyer”, a-t-il effectivement confié.