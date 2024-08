Cette chatte de ferme n'est jamais aussi heureuse que lorsqu'elle est entourée de ses amies les vaches (vidéo)

Là où la plupart des chats préféreraient rester à bonne distance pour ne pas être effrayés, voire malencontreusement blessés par les vaches, la féline dont il est question ici, elle, évolue parmi elles sans aucune crainte. Les bovins sont même ses amis et lui réservent à chaque fois le plus chaleureux des accueils lorsqu’elle leur rend visite à l’étable.

Les chats de ferme ont l’habitude de côtoyer toutes sortes d’animaux. Ils ne sont pas intimidés par les plus imposants d’entre eux, comme les vaches. Ils se plaisent dans ce genre d’environnement où ils jouissent d’une grande liberté et ne manquent de rien.

C’est précisément le cas de la minette que nous présente Bobbi Rae Myers, alias « @bobbiraemyers » sur TikTok. Cette mère de famille possède une ferme à Nehalem dans l’Etat de l’Oregon (Etats-Unis). Elle est donc quotidiennement témoin des interactions entre la féline et les animaux qui vivent dans l’exploitation agricole, en particulier les vaches laitières.



@bobbiraemyers / TikTok

La chatte à la robe noir et blanc se comporte en véritable petite rock-star lorsqu’elle se promène au milieu des ruminants. Elle se frotte contre leurs museaux, se faisant ainsi offrir des mini massages qu’elle prend tout le temps d’apprécier. Elle reçoit même quelques bisous de la part de ses grandes amies qui semblent ravies de l’avoir parmi elles.

C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, filmée et mise en ligne le 5 août 2024 par Bobbi Rae Myers sur son compte TikTok, où elle totalise 2,7 millions de vues à ce jour. Elle est relayée par PetHelpful.

« Seules les vaches peuvent lui donner des bisous »

2 jours plus tard, la maîtresse des lieux a partagé une nouvelle vidéo présentée comme étant la suite de la première. On y voit la chatte se balader tout aussi tranquillement dans une autre structure de la ferme et sa propriétaire la suivre en lui parlant.

La féline ne se laisse toutefois pas facilement approcher par ses humains. On entend d’ailleurs Bobbi Rae Myers faire remarquer que « seules les vaches peuvent lui donner des bisous, pas nous ».

Vu la qualité de l’accueil que celles-ci réservent à la chatte, on n’a aucun mal à comprendre pourquoi elle leur octroie quelques privilèges.