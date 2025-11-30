Une chatte connue pour son amour de l’aventure grimpe dans un train sans l’accord de ses propriétaires

Dans son quartier, Angel n’est pas n’importe quelle féline. Elle est particulièrement célèbre et pour cause, les habitants du coin ont l’habitude de la voir ici et là. C’est une chatte très aventurière et sociable qui n’hésite pas à entrer dans les bars, les commerces ou encore, les transports en commun pour se balader. Ses propriétaires ne sont pas toujours au courant de ses aventures et ont déjà eu quelques frayeurs.

Angel est une féline intrépide. Âgée de 15 ans, elle n’est plus toute jeune et pourtant, elle a toujours la bougeotte ! Elle est incapable de tenir en place, car c’est une aventurière dans l’âme. Alors, elle se balade là où le vent la mène et il arrive que ses propriétaires la retrouvent dans des endroits improbables. Dernièrement, la chatte a frappé fort, puisqu’elle est montée dans un train local.

Généralement, la féline se contente de rester dans les environs de Brighouse (Angleterre), sa ville d’origine. Elle connaît les rues comme sa poche et rend même parfois visite aux commerçants de sa ville. Elle a, par exemple, déjà été retrouvée dans un bar du coin, rapportait le Rail Business Daily .

Angel est devenue célèbre pour ses escapades et de nombreux habitants la connaissent. Elle finit toujours par rentrer à la maison après ses promenades ou à être ramenée chez elle. Si son périmètre de marche reste concentré autour de son domicile, récemment, la boule de poils a souhaité s’offrir une excursion un peu plus dépaysante.

Une voyageuse clandestine

Angel a trouvé le chemin de la gare et s’est baladée sur le quai. Des témoins l’ont aperçue sans se douter qu’elle finirait par grimper dans un train. Pourtant, quelques minutes plus tard, un contrôleur nommé Will a été informé qu’une boule de poils se trouvait à l’intérieur d’un wagon. En partant à sa rencontre, l’homme a fait sa connaissance et l’a pris sous son aile.

Au terminus, il a récupéré la féline pour la placer en sécurité. En tant qu’amoureux des bêtes, il voulait s’assurer qu’il ne lui arrive rien. Il a confié avoir été impressionné par son aisance : « Elle était si calme et confiante dans le train, c'était comme si elle l'avait déjà fait ! », assurait-il. Il ne voulait pas la laisser seule pour autant et lui a trouvé une place pour la nuit.

Le lendemain matin, sa compagne a remarqué un numéro de téléphone sur son collier. Les maîtres d’Angel ont alors été informés de sa péripétie et la chatte a été conduite jusqu’à son domicile. Ils étaient heureux de la revoir et rassurés. Angel, quant à elle, était certainement très satisfaite d’avoir pu ajouter une nouvelle expérience à sa liste d’aventures !