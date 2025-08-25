« Je me demande où il pensait aller ? », un chat trop curieux monte seul dans le train et se retrouve au terminal de l’aéroport local

Même si Lily est désormais habituée aux escapades de son chat Zeus, bien connu pour ses visites impromptues dans les divers établissements de son village, elle ne s’attendait pas à celle-ci ! Dernièrement, ce petit félin roux a franchi un cap : il a sauté à bord du train reliant son lieu de résidence à l’aéroport de Stansted près de Londres (Angleterre) et s’est retrouvé au terminal, au beau milieu des voyageurs pressés…

Zeus est un adorable chat roux qui partage la vie de 3 autres félins et de 2 humains : Lily Burroughs-Evans et son compagnon Charlie. Adopté tout petit alors que le couple vivait près d’une ferme à Saffron Walden (Angleterre), Zeus a toujours eu l’âme aventureuse. Déjà à l’époque, il aimait vadrouiller dans les environs. Depuis leur déménagement à Stansted Mountfitchet près de Londres, sa curiosité n’a fait que grandir.

Un chat bien connu dans le village

Aujourd’hui, le félin est devenu une figure attachante de son village. On l’aperçoit régulièrement dans les pubs, dans les bureaux ou dans les magasins.

Il aime saluer les clients de la brasserie Lower Street ou ceux de l’agence immobilière Murdoch quand il ne s’installe pas tranquillement pour faire la sieste au rayon croquettes de la Coop. Le minou fait clairement partie du décor de Stansted Mountfitchet !

© Lily Burroughs-Evans / The Mirror

Une escapade ferroviaire inattendue

Toujours prêt à repousser ses limites, Zeus a récemment tenté une escapade plus audacieuse encore en sautant dans le train menant à l’aéroport de Stansted. C’est en consultant les réseaux sociaux que Lily a découvert la nouvelle facétie de son félin. Zeus avait déjà tenté à plusieurs reprises de monter dans ce train, mais, jusque-là, il avait toujours été repoussé.

© Stansted Express / The Mirror

Lily travaille comme architecte d'intérieur pour une agence londonienne et prend donc le train tous les jours au départ du village. « Il m'a déjà vue monter dans le train et il est assez curieux. Je crois que cette fois, il s'est dit : "Je vais monter". », a-t-elle expliqué à The Mirror.

En découvrant la présence de son chat à l’aéroport, la jeune femme a immédiatement contacté la police des transports. Grâce à sa notoriété locale, Zeus avait déjà été reconnu par une employée qui l’a raccompagné en train, avant d’être remis à une autre agente qui l’a finalement ramené chez lui.

© The Mirror

A lire aussi : Cette chatte particulièrement bavarde et abandonnée 2 fois trouve enfin une humaine qui l’écoute et l'aime (vidéo)

Une aventure cocasse à bord du Stansted Express qui a enchanté les internautes. « Zeus, quelle légende ! », a commenté quelqu’un sur la page Facebook du village. « Je me demande où il pensait aller ? », s’est demandé quelqu’un d’autre.

De son côté, Lily est « juste contente qu'il ait pris un train pour l'aéroport et non pour Londres ». « C'est un cauchemar, mais je l'aime à la folie ! », a-t-elle enfin déclaré. Londres pourrait bien être son prochain objectif... Avec Zeus, tout est possible (et toujours pardonné) !