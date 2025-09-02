Il crée un métro pour que ses chats puissent circuler partout dans sa maison (vidéo)

Xing est passionné par l’ingénierie, mais c'est aussi un amoureux des bêtes. Il vit avec de nombreux animaux et leur a conçu tout un univers qu’il est possible de visiter sur ses réseaux sociaux. Sa dernière construction en date est un métro 100 % adapté aux félins.

Xing, un ingénieur chinois, a décidé de coupler ses 2 passions, la technologie et les animaux, dans un projet de grande envergure. À la demande de ses abonnés, qui sont près de 264 mille à le suivre sur Youtube, il a confectionné un métro pour ses chats. Exit les boîtes en carton ou autres créations de ce type, Xing a souhaité reproduire une véritable gare pour ses amis moustachus.

Ce féru d’ingénierie s’était déjà lancé dans de nombreux challenges pour améliorer le bien-être de ses quadrupèdes. Au sein même de la maison, les boules de poils disposent de leur propre logement à la pointe de la technologie. Elles partagent celui-ci avec les enfants de Xing, qui ont la taille parfaite pour y rentrer.

Des lieux et accessoires 100 % chats

Le propriétaire des félins, inventif, s’est aussi donné pour défi de leur créer une île, un billard adapté, une banque et même un mini supermarché ! Le but pour l’ingénieur est de divertir sa communauté d’internautes en testant comment ses animaux s’adapteraient dans diverses situations humaines, mais aussi de se challenger.

Récemment, il s’est lancé dans un projet de grande envergure : celui de construire une gare et un métro fonctionnels pour ses félins. Dans une vidéo relayée par Zamin , il documente la création de l’abri ainsi que du transport et fait part des difficultés rencontrées. Nous le voyons réaliser des plans sur un logiciel spécifique, découper les matériaux, ou encore, tester la fonctionnalité de ce qu’il a mis en place, comme les escalators par exemple.

Puis, Xing montre le métro achevé, avec ses chats à l’intérieur. Ceux-ci entrent et sortent du wagon par les portes dédiées, qui s’ouvrent et se ferment automatiquement comme celles des métros pour humains.

L’homme a réalisé un travail impressionnant, qui n’a pas échappé aux yeux des internautes : « Je suis époustouflé. La taille et les dimensions sont tellement précises. C'est incroyable », écrivait une personne. Certains ont même assuré que les transports en commun dans leur ville n’étaient pas aussi qualitatifs que le métro de Xing. Avec un tel niveau d’expertise, nous avons hâte de voir quel sera son prochain défi !