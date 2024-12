L'hommage d'une chatte à ses bébés disparus peu après leur naissance émeut sa propriétaire aux larmes (vidéo)

Aline, alias « @always.aline » sur TikTok, habite Chicago dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis). Elle est la propriétaire d’une magnifique chatte à la robe noire qui est aussi, hélas, une maman endeuillée.

La jeune femme a récemment fondu en larmes en découvrant l’attitude surprenante de son amie féline alors qu’elle célébrait le « Dia de Muertos » (Jour des morts).

Etant originaire du Mexique, Aline est, en effet, très attachée aux traditions de ce pays et a donc honoré les membres de sa famille qui ne sont plus de ce monde. Conformément à la coutume, elle a érigé chez elle un autel des morts, constitué d’objets commémorant les défunts et symbolisant la place qu’ils continuent d’occuper dans son foyer et dans son cœur.

Elle y avait ainsi déposé photos des êtres chers disparus, calaveras, bougies, statuettes canines et félines et offrandes (« ofrendas »).

Une pensée aux bébés disparus

Aline était loin de s’attendre à ce que sa chatte se joigne à sa démarche commémorative, encore moins au geste effectué par l’adorable minette. Cette dernière a, en effet, placé l’un de ses jouets préférés au pied de l’autel.

Pour sa propriétaire, ce n’était pas un hasard ; Aline est convaincue qu’en agissant de la sorte, la chatte pensait à ses 2 chatons mort-nés. Ce serait, d’après la jeune femme, la façon que l’animal a trouvée pour honorer la mémoire de ses bébés décédés et d’exprimer son deuil.

Aline n’est pas la seule à avoir été émue par le comportement de la chatte. La vidéo montrant la scène a fait réagir de nombreux internautes et est rapidement devenue virale. Mise en ligne le 27 octobre 2024 sur TikTok et relayée par Newsweek, elle totalise 1,9 millions de vues sur le réseau social. La voici :

