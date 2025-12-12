Elle rencontre une chatte ressemblant à son amie féline décédée et apprend qu'elle vivait enfermée dans une salle de bain pendant 10 ans (vidéo)

Longtemps privée de liberté et d’affection, Olive connaît enfin la tendresse et la sérénité qu’elle méritait tant. Après 10 années passées de solitudee, cette chatte a vu sa vie basculer grâce à une jeune femme décidée à lui offrir une seconde chance.

Une adorable chatte à la robe écaille de tortue et répondant au nom d’Olive a eu une vie peu enviable avant d’avoir enfin droit au bonheur grâce à une femme au grand coeur.

La féline a, en effet, passé la majeure partie de son existence, 10 années en l’occurrence, enfermée dans la salle de bain de ses anciens propriétaires. Elle ne connaissait ainsi que l’isolement, la privation de liberté et la solitude, jusqu’à ce que sa famille se décide enfin de la laisser partir.

Olive avait ensuite été confiée à une famille d’accueil, au sein de laquelle son séjour s’éternisait. Un an après son sauvetage, elle n’avait toujours pas trouvé son foyer pour toujours. Jusqu’à sa rencontre avec Hailey Badeaux, une habitante de Lafayette, dans l’Etat de la Louisiane (Etats-Unis). A partir de ce moment-là, tout a changé pour la chatte séniore.



@haileybadeaux272 / TikTok

L’histoire d’Olive avait profondément touché Hailey Badeaux. Si bien que la jeune femme de 24 ans n’a pas hésité à effectuer le long voyage - 5 heures de route - jusqu’à Dallas, au Texas, pour l’adopter et la ramener auprès d’elle.

Bénévole dans une association venant en aide aux chats errants, Hailey Badeaux avait également été frappée par la ressemblance d’Olive avec sa chatte précédente, qui n’est malheureusement plus de ce monde.

Elle a parlé d’Olive dans une vidéo particulièrement émouvante, montrant cette dernière tranquillement couchée sur son lit, et partagée le 17 octobre 2025 sur TikTok. Une séquence relayée par Newsweek et que voici :

“Elle a 11 ans, mais elle est encore très jeune”

La nouvelle vie de la chatte séniore n’a absolument rien à voir avec l’ancienne. Elle jouit aujourd’hui de tout le confort, la sécurité et l’amour dont elle a besoin.

“Elle se porte à merveille, assure son adoptante. J'ai une maison où elle peut se promener librement 24h/24 et 7j/7. Je lui laisse souvent la télévision pour chats allumée quand je suis au travail et elle adore ça. Elle aime dormir à côté de moi, se blottir contre moi et pétrir sans arrêt. J'ai récemment commencé à héberger des chats en tant que famille d'accueil et elle s'entend bien avec ses congénères dont je m’occupe. Elle a 11 ans, mais elle est encore très jeune et curieuse.”