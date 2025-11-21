La relation entre son chien d’assistance et des personnes âgées ne prend pas, elle décide d’emmener son chat puis la magie opère

Il n'est pas rare de voir des chiens d'assistance au sein de différentes structures : écoles, hôpitaux, et même maisons de retraite. Lisa Lovelette, elle aussi, a formé son toutou pour aider les personnes âgées d'un centre de réadaptation. Malheureusement, l'entente n'était pas au beau fixe, mais elle ne s’est pas laissé démonter et a emmené son chat sur place. Là, la magie a opéré.

Toby, un chat Maine Coon de 16 mois, est officiellement devenu le premier chat de thérapie de l’État du Vermont, aux États-Unis. Dans la ville de Berlin, il se rend régulièrement au sein d’un centre de réadaptation pour personnes âgées et apporte son soutien aux résidents.

Sa propriétaire, Lisa Lovelette, n’a pas tout de suite envisagé d’emmener Toby au centre. Au départ, elle souhaitait s'y rendre avec son chien Teddy. Néanmoins, comme elle l'a confié aux journalistes du Valley Reporter , l'énergie du quadrupède ne collait pas avec celle des seniors.

Woodridge Rehabilitation and Nursing

Un remplaçant de qualité

Ne souhaitant pas rester sur un échec, elle a tout de suite pensé à son chat Toby. La boule de poils, elle aussi, avait été formée pour soutenir les personnes en détresse. Elle excellait d'ailleurs dans ce rôle, alors Lisa a voulu tenter l'expérience et n’a pas été déçue. En effet, le félin s’est rapidement adapté aux seniors : « C'est un véritable cadeau pour les aînés ».

Ces derniers sont d’ailleurs nombreux à avoir émis des avis positifs depuis que Toby vient leur rendre visite : « La réaction a été très touchante. Cela a été très enrichissant pour les résidents, améliorant leur qualité de vie », assurait Lisa.

Malheureusement, cette dernière et Toby ont été confrontés à quelques aléas, car l'administration n'était pas favorable à la présence d'un chat dans ses locaux. Elle pointait du doigt les potentielles allergies qu’il pouvait transmettre, entre autres. Finalement, le duo a été soutenu et a reçu l'aval de la direction.

Il peut revenir travailler au centre de réadaptation et diffuser de la joie autour de lui dans cet environnement qui n'est pas toujours facile à vivre.