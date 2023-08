Une chatte atteinte d'obésité et de difficultés respiratoires est abandonnée sous un soleil de plomb

Tous les ans, les étés se suivent et se ressemblent, surtout lorsqu’il s’agit des abandons d’animaux de compagnie. En Angleterre, le fléau persiste autant que dans l’Hexagone, et la pauvre Miss Moneypenny en a fait les frais.

Le 12 août dernier, les bénévoles de la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) recevaient un appel téléphonique au sujet d’une chatte abandonnée dans la ville de Collingham, en Angleterre. Ce jour-là, les températures avoisinaient les 26 degrés, et représentaient un véritable danger pour l’animal, qui était alors enfermé dans une caisse de transport.

Comme le rapporte le magazine ITV, la chatte était privée d’eau et de nourriture. Elle « semblait très stressée et respirait bruyamment », se souvient Pam Bird, inspectrice au sein de la RSPCA. « C’est une chatte atteinte de brachycéphalie - son museau est aplati - et ces animaux ont davantage de difficultés respiratoires, notamment lorsqu’il fait chaud. »

Un détour chez le vétérinaire

Malgré tout, la féline - renommée Miss Moneypenny - savait se montrer aimable et affectueuse envers tous ses bienfaiteurs. Ces derniers l’ont rapidement emmenée chez un vétérinaire, dans l’espoir d’en apprendre davantage sur son identité. Malheureusement, elle n’était pas équipée de puce électronique. Impossible, donc, de trouver la trace de ses anciens détenteurs…

RSPCA

À la clinique vétérinaire, les bénévoles ont également appris que Miss Moneypenny pesait 8 kg - soit environ 2 fois plus que le poids normal d’un chat. Cette condition physique ne faisait qu’aggraver ses problèmes respiratoires.

En route vers des jours meilleurs

« Nous nous demandons vraiment qui a pu abandonner ce chat et pourquoi on l’a laissé souffrir de cette façon, a déclaré Pam Bird, mais nous sommes reconnaissants qu’elle ait été retrouvée aussi vite et qu’elle reçoive les traitements et les soins dont elle a tant besoin. »

A lire aussi : Le parcours émouvant de Sailor et Paulie : quand l'amitié entre 2 chatons rescapés transforme leurs vies

Enfin, l’avenir s’annonce prometteur pour la douce Miss Poneypenny ! En parallèle, les bénévoles de la RSPCA continuent à rechercher son ancien propriétaire dans l’espoir de lui rendre justice. « Nous demandons à toute personne ayant des informations sur la façon dont ce chat a été cruellement abandonné de nous contacter dès que possible », a conclu Pam Bird.