En cherchant la raison de son manque de sommeil, la maîtresse de ce chat ne s’attendait pas à découvrir une explication aussi attendrissante (vidéo)

Andrea et son chat Paquito forment un adorable duo sur Internet. Suivi par un million d’abonnés sur TikTok, le tandem connait un succès phénoménal grâce à ses tendres vidéos. Le minou tabby gris et sa maîtresse se sont d’ailleurs autoproclamés « le duo le plus câlin d’Internet ».

Nous vous avons déjà parlé des aventures de Paquito, le chat qui s’est vu offrir son propre « ordinateur » après s’être longtemps accaparé celui d’Andrea et qui a aussi réprimandé sa maîtresse pour avoir dormi seule dans sa chambre sans lui.

© paquito_thecat_official / Instagram

Cette fois, selon Newsweek, le minou aurait un lien avec le manque de sommeil de son humaine…

Une nuit plutôt mouvementée

Depuis quelques temps, la jeune femme avait remarqué qu’elle dormait moins bien la nuit. Pour avoir le fin mot de l’histoire, Andrea a donc décidé d’installer une caméra dans sa chambre.

« J’ai enregistré mon sommeil pour voir pourquoi je me réveille la nuit, et tout cela a du sens... », explique-t-elle sous la vidéo de son expérience postée sur TikTok.

Sur les images, on voit la jeune femme endormie dans son lit jusqu’à ce que son chat exige des câlins vers 3 h du matin. Confortablement blotti contre sa maîtresse pendant une partie de la nuit, Paquito fait ensuite des aller-retours dans le lit jusqu’à ce que sa maîtresse se réveille pour de bon à 8 h du matin pour le câliner encore davantage.

Une autre vidéo a également capturé le chat en train de sauter sur le lit depuis un meuble. Rien d’étonnant à ce qu’Andrea accumule une dette de sommeil avec un petit félin aussi agité la nuit !

Des internautes moins chanceux

La vidéo de Paquito réclamant des câlins la nuit est rapidement devenue virale sur Internet et a déjà été visionnée près de 12 millions de fois sur TikTok depuis sa publication.

Attendris par ce comportement, certains utilisateurs de la plateforme ont regretté de ne pas avoir un chat aussi doux. « J’aimerais que mon chat soit comme ça, mais au lieu de cela, il ouvre mon armoire, jette tous mes vêtements, miaule toutes les 5 secondes, grimpe dans mes rideaux et me mord ou m’attaque aux pieds. », a ainsi déclaré une internaute dépitée.

© @paquito_thecat / TikTok

Il est hélas naturel pour les chats d’être actifs pendant la nuit ou tôt le matin, car c’est à ce moment-là que leurs ancêtres chassaient leurs proies. Si vous n’avez pas la chance de passer beaucoup de temps avec votre minou pendant la journée, il se peut qu’il recherche votre compagnie la nuit, au détriment de votre sommeil.

De son côté, Andrea a fait son choix comme elle l’explique en légende de sa vidéo : « Je choisirai les câlins plutôt que le sommeil n’importe quel jour. » Tant pis pour la fatigue !