Le long combat d'une chatte obèse et en grand danger pour perdre du poids et commencer une nouvelle vie

Le degré de surpoids de Rainbow était tel que cette chatte risquait sa vie. Un an plus tard, elle a perdu le tiers de son poids à la faveur d’un régime strict et est prête à rencontrer sa future famille.

Rainbow n’a pas encore atteint son poids idéal, mais elle a réalisé d’énormes progrès en une année. Cette chatte pesait 12,7 kilogrammes à son arrivée en mars 2022 au Cats Protection Bridgend Adoption Centre, situé à Bryncethin dans le sud du pays de Galles.

Elle était alors en situation d’« obésité extrême », d’après Jenna Butcher, directrice adjointe du refuge. « Elle avait très peu de mobilité et ne pouvait montrer aucun comportement naturel de chat comme se toiletter, bouger ou jouer, raconte-t-elle à Sky News. Ce qui était très pénible et inconfortable pour Rainbow, et aussi bouleversant pour nous. »



Cat Protection Bridgend Adoption Centre / Facebook

Il fallait absolument l’aider à perdre du poids, car sa vie était en jeu. Son ancien propriétaire pensait lui faire plaisir en lui proposant plus de nourriture que ce dont elle avait besoin, mais ce faisant, il lui causait du tort.

Soumise à une diète très stricte, Rainbow a réussi à perdre 4,5 kilogrammes en une année. Ce qui est considérable, même si son poids actuel est toujours 2 fois plus important que celui qu’elle devrait afficher.

Elle doit donc poursuivre ses efforts. L’association espère pouvoir lui trouver une famille aimante disposée à l’accompagner dans ce long et difficile processus. Rainbow est, en effet, disponible à l’adoption depuis peu.

« Maintenant, elle peut sauter sur le canapé sans effort »

En attendant de découvrir son prochain foyer, elle vit chez Marie Morley, mère d’accueil. Celle-ci la décrit comme étant une chatte « douce et charmante ». Elle explique que Rainbow « pouvait à peine marcher avant de devoir s'arrêter et se reposer. Maintenant, elle peut sauter sur le canapé sans aucun effort. Elle est devenue curieuse et joue même avec des jouets quand elle en a envie ».

Par ailleurs, l’idéal pour la minette serait que sa future maison soit dotée d’un jardin clôturé et sécurisé, car elle est atteinte de déficience visuelle.