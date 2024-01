En présentant son chat âgé à son nouveau chaton, elle ne s’attendait pas à une rencontre aussi douce (vidéo)

Il est souvent délicat de présenter un nouvel animal de compagnie à un autre qui vit depuis plus longtemps dans la maison. La première rencontre est déterminante pour la suite de la cohabitation. Pour Oliver et Goose, la connexion a été instantanée. Rien ne les prédestinait pourtant à devenir amis.

Une utilisatrice de TikTok a partagé une vidéo montrant la belle relation qui unit son chat senior Oliver au petit nouveau de la famille, Goose. Les 2 félins gris de race Nebelung sont rapidement devenus des meilleurs amis, et mieux encore, de véritables frères.

Il n'est pas toujours facile d'intégrer un nouvel animal chez soi quand un autre y vit déjà. Les chats âgés, par exemple, sont très attachés à leurs habitudes et ne voient pas toujours d’un bon œil l’arrivée d’un congénère. Ce dernier peut vite être un rival, ce qui a tendance à entraîner des conflits.

@oliverandgoose / TikTok

Un coup de foudre réciproque

Comme la plupart des propriétaires, la maîtresse d’Oliver et Goose ne savait pas à quoi s’attendre lors du premier rendez-vous des boules de poils. Elle a toutefois vite compris qu’elle n’aurait pas à intervenir. Elle a posté une vidéo attendrissante montrant la relation des 2 chats via le compte TikTok @oliverandgoose.

Sur les images, on voit le quadrupède adulte Oliver confortablement allongé sur une table. Il est sur le dos et se fait toiletter le visage par son nouveau copain Goose. Lequel est blotti contre son grand frère et semble prendre du plaisir à s’occuper de lui.

Découvrez ce moment de douceur, visionné près de 400 mille fois et relayé par Pethelpful :

« Qui se ressemble s’assemble »

La propriétaire des animaux a discuté avec les internautes dans la section des commentaires. Certains lui ont demandé s’ils étaient de la même famille, car ils se ressemblaient beaucoup en plus de s’entendre à merveille. On apprenait alors qu’Oliver et Goose n’avaient pas le même sang, mais étaient devenus inséparables malgré leurs 2 années d’écart. Nul doute qu'ils étaient faits pour se rencontrer !

